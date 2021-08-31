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Gündem
(DHA)
Haber Giriş: 31.08.2021 - 11:02 | Son Güncelleme:

Tık uğruna canını hiçe saydı! Galata Köprüsü'nden gemiye atladı

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Tık uğruna canını hiçe saydı! Galata Köprüsü'nden gemiye atladı

Sosyal medyada beğeni için çektiği videolarla hem kendini hem de diğer insanları tehlikeye sokan Yunus Emre Özer bu kez Galata Köprüsü'nden hareket halindeki tur gemisinin üzerine atladı.

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  • Yunus Emre Özer bu kez hareket halindeki tur gemisine atladı
  • Yunus Emre Özer bu kez hareket halindeki tur gemisine atladı
  • Yunus Emre Özer bu kez hareket halindeki tur gemisine atladı
  • Yunus Emre Özer bu kez hareket halindeki tur gemisine atladı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yunus Emre Özer beğeni için çektiği tehlikeli videolarla hem kendini hem de diğer insanları tehlikeye sokuyor. Metrobüs ve otobüsün üzerine çıkarak yaptığı tehlikeli yolculuklarıyla tepki çeken Özer bu kez de Galata Köprüsü üzerinden hareket halindeki tur gemisine atladı.

O anları kayıt altına alan Özer, sosyal medyada yayınladığı görüntülerde ilk olarak köprü korkuluklarına tırmanıyor, daha sonra köprünün altından geçen geminin üzerine atlıyor.

Görevliler tarafından fark edilen Özer, güverteye indirilip ardından kaptan köşküne götürülüyor. Görevliler gence tepki gösteriyor.

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OTOBÜS ÜZERİNDE 12 DURAK BOYUNCA YOLCULUK YAPMIŞTI

Yunus Emre Özer, daha önce de Sultangazi’de otobüsün üstüne çıkarak 12 durak gidip o anları kaydederek sosyal medyada paylaşmıştı.

Paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen sivil trafik ekiplerinin gözaltına aldığı Özer, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

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