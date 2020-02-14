Tik Tok fenomeni Banu sahibi ile işe gidiyor geliyor

Banu’nun sosyal paylaşım platformu Tik Tok ve İnstagram’da çok sayıda takipçisi var. Takipçiler, “Onun gibi bir kedinin milyonda bir çıkabileceğini” söylüyorlar. Videolarda Akpınar, Banu’ya arabasından “Gel kızım” diye sesleniyor, o da koşa koşa kaputun üzerinden çıkıp, dikiz aynasının kenarından geçerek yanına geliyor. Arabadan indirmek istediği zaman da tekrar arabaya dönmek istiyor.

ADINI BANU ALKAN’DAN ALDI

Yeşilçam filmlerini çok sevdiğini belirten Akpınar, can dostunun adını da sinema sanatçısı Banu Alkan’dan esinlenerek koyduğunu aktardı. Sokakta ölmek üzere buldukları ve yaşama döndürdükleri bir kedinin adına da Nuri Alço adını verdiklerini belirtti. Akpınar, Banu ile hikayesini şöyle anlattı:

“Banu kendi kedim. Sekiz aylık. Şantiyeden işe çıkacağız, Banu peşimden geliyor. Çağırdım ‘gel kızım’ diyerek kamyona çıktı. Ondan sonra da başladık Banu ile dolaşmaya. Araçlardan hiç korkmuyor. Arabadan indiremiyorum, illa arabada duracak. Hemen hemen hep beraberiz. Küçüklüğünden beri hep benle. Kamyonetin önü, yani kaloriferin olduğu yer tam ona göre. Sıcak vurunca uyuyor orada.

SEYAHAT ETMEYİ SEVDİ

Yanımda gezdire gezdire büyüdü ve insanlara, araçlara alıştı. Benimle seyahat etmeyi sevdi. Karakteri farklı bir kedi. Çok söz dinleyen, sakin ve uysal. Arada sevgi ve elektrik olunca, kendini güvende hissedince bağlılık oldu. Bizim ilişkimiz bir sevgi hikayesi. En büyük iletişimimiz insanla hayvanla arasındaki güven ile sevgi bağı. İşyerindekiler de Banu’yu çok seviyor. Sevdirdim herkese Banu’yu. Normalde kurum araçlarında dolaşması yasaktır; ama müdürümüz çok yardımcı oldu. İş yerinde de baktığımız sekiz yavru kedi var. Sokaklarda topladığımız kediler var. Kulübe yaptık yavrularını da içinde koyduk.”