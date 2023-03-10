Tık doğdu güneşim... Çadırkentte ‘Günaydın Marşı’

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Kahramanmaraş Fuar Merkezi’nde (KAFUM) bulunan 8 bin kişinin yaşadığı çadırkentte Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı halk eğitim merkezinden öğretmenler gönüllü çalışıyor. Halk eğitim öğretmenleri çocuklarla müzikli etkinlikler yaparken annelere de eğitim veriyor. Müzik etkinliğine katılan çocuklar yazdıkları ‘Günaydın Marşı’ ile diğer depremzedelerin sabahları mutlu uyanmasını amaçlıyor.
MADEM ERKEN KALKIYORUZ
Gönüllü müzik öğretmeni Yunus Emre Tekin. çadırda yürütülen faaliyetleri ve ‘Günaydın Marşı’nın hikâyesini şöyle anlatıyor: “Sabah 08.00’de bizi çadırın önünde bekleyen, sıraya giren çocuklarımız oluyor. Biz de buna kayıtsız kalmıyoruz. Madem erkenden uyanıyoruz o zaman kendimize bir günaydın marşı yazalım ve neler hissettiğimizi bu şekilde ifade edelim istedik. Çocuklarla birlikte yazdığımız sözleri, burada kalanları pozitif uyandırmak adına besteledik ve çalıp söyleyerek seslendirdik.”
Kahvaltımı yaparım
Etrafıma bakarım
Tık modumu yakalarım
Çünkü çocuk benim adım
Bazen deli olurum
Bazen kedi olurum
Her yer benim okulum
Ben güçlü bir çocuğum
Günaydın komşularım
Bu kampta ben de varım
Şimdi çocuğum ama
Yarın tarih yazarım
Haydi KAFUM kalk kalk kalk
Rica ederim
Gülelim eğlenelim geçelim
Kızmayalım hiçbir şeye sürsün macera
Gördüğümüz herkese günaydın diyelim
AFET BÖLGESİNDE 1717 NOKTADA EĞİTİM VERİLİYOR
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgesinde 1717 noktada her kademede öğrencilere eğitim verildiğini açıkladı. Bakan Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Afet bölgesinde her kademede kurduğumuz 1717 noktada çocuklarımızın eğitimlerini sürdürüyoruz” dedi. Özer, deprem bölgesinde 396 anasınıfı, 127 ilkokul, 168 ortaokul ve 277 lisenin yanı sıra 717 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Giriş Sistemi’ne (LGS) yönelik kurs olduğunu da açıkladı.