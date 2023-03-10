Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Tık doğdu güneşim... Çadırkentte ‘Günaydın Marşı’

Güncelleme Tarihi:

#Çadırkent#ÇOCUK#Günaydın Marşı
Tık doğdu güneşim... Çadırkentte ‘Günaydın Marşı’
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2023 07:00

Kahramanmaraş’ta çadırkentte kalan çocuklar, sosyal medyada fenomen olan ‘tık doğdu güneşim’ sözlerinden esinlenerek ‘Günaydın Marşı’ yazdı. Minikler her sabah toplanıp çadırların arasında dolaşıyor, yazdıkları marşı öğretmenlerinin gitarı eşliğinde söylüyor.

Haberin Devamı

Kahramanmaraş Fuar Merkezi’nde (KAFUM) bulunan 8 bin kişinin yaşadığı çadırkentte Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı halk eğitim merkezinden öğretmenler gönüllü çalışıyor. Halk eğitim öğretmenleri çocuklarla müzikli etkinlikler yaparken annelere de eğitim veriyor. Müzik etkinliğine katılan çocuklar yazdıkları ‘Günaydın Marşı’ ile diğer depremzedelerin sabahları mutlu uyanmasını amaçlıyor.

MADEM ERKEN KALKIYORUZ

Gönüllü müzik öğretmeni Yunus Emre Tekin. çadırda yürütülen faaliyetleri ve ‘Günaydın Marşı’nın hikâyesini şöyle anlatıyor: “Sabah 08.00’de bizi çadırın önünde bekleyen, sıraya giren çocuklarımız oluyor. Biz de buna kayıtsız kalmıyoruz. Madem erkenden uyanıyoruz o zaman kendimize bir günaydın marşı yazalım ve neler hissettiğimizi bu şekilde ifade edelim istedik. Çocuklarla birlikte yazdığımız sözleri, burada kalanları pozitif uyandırmak adına besteledik ve çalıp söyleyerek seslendirdik.”

Tık doğdu güneşim... Çadırkentte ‘Günaydın Marşı’


İŞTE O SÖZLER
BİZE HER YER OKUL

Haberin Devamı

Kahvaltımı yaparım
Etrafıma bakarım
Tık modumu yakalarım
Çünkü çocuk benim adım
Bazen deli olurum
Bazen kedi olurum
Her yer benim okulum
Ben güçlü bir çocuğum
Günaydın komşularım
Bu kampta ben de varım
Şimdi çocuğum ama
Yarın tarih yazarım
Haydi KAFUM kalk kalk kalk
Rica ederim
Gülelim eğlenelim geçelim
Kızmayalım hiçbir şeye sürsün macera
Gördüğümüz herkese günaydın diyelim

AFET BÖLGESİNDE 1717 NOKTADA EĞİTİM VERİLİYOR

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgesinde 1717 noktada her kademede öğrencilere eğitim verildiğini açıkladı. Bakan Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Afet bölgesinde her kademede kurduğumuz 1717 noktada çocuklarımızın eğitimlerini sürdürüyoruz” dedi. Özer, deprem bölgesinde 396 anasınıfı, 127 ilkokul, 168 ortaokul ve 277 lisenin yanı sıra 717 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Giriş Sistemi’ne (LGS) yönelik kurs olduğunu da açıkladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çadırkent#ÇOCUK#Günaydın Marşı

BAKMADAN GEÇME!

Bursadaki deprem hatırlattı ‘Marmaranın güneyinde Ege’ye doğru uzanan çok sayıda fay bulunuyor’

Bursa'daki deprem hatırlattı! ‘Marmara'nın güneyinde Ege’ye doğru uzanan çok sayıda fay bulunuyor’

#Deprem
Olası bir büyük depremde kaos ve yağma nasıl önlenir

Olası bir büyük depremde kaos ve yağma nasıl önlenir

#Olası İstanbul Depremi
Bu kareden sadece İlayda hayatta

Bu kareden sadece İlayda hayatta

#Osmaniye