TİHEK Başkanı Fahrettin Altun, görevi Muharrem Kılıç'tan devraldı

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TİHEK Başkanlığına atanan Altun, İletişim Başkanlığı görevini Burhanettin Duran'a devretmesinin ardından Kızılay'daki TİHEK Başkanlığına geldi.

Burada kurumun önceki Başkanı Kılıç tarafından karşılanan Altun, düzenlenen törenle görevi devraldı.

Törende konuşan Altun, TİHEK'te bir bayrak değişimi yaşandığını belirterek, "TİHEK'in temel faaliyet alanlarında daha nitelikli işler yapması için canhıraş şekilde çalışacağız." dedi.

TİHEK'in hayati bir fonksiyon icra ettiğini, ayrımcılıkla mücadele ettiğini, insan haklarının korunması ve eşitliğin temini için önemli vazifeler yaptığını vurgulayan Altun, "Bu hak arama kurumunun, Türkiye'de hak, hakkaniyet ve adalet mücadelesinde daha da önde yer alması için gayret sarf edeceğiz. Bu kurumun 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesinin somut tezahürlerinden biri olduğuna inanıyorum, bu felsefeyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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Altun, ilk etaptaki hedeflerinin daha fazla vatandaşa ulaşmak, diğer hedeflerinin ise TİHEK'in uluslararası çalışmalarını daha ileriye götürmek olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin bölgesinde güçlü aktör olarak varlık gösterdiğini, çevresine olumlu değerler ihraç ettiğini dile getiren Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin gerçek anlamda hem ülkesinde hem bölgesinde hem küresel anlamda adaletin savunulması noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'daha adil bir dünya mümkündür' felsefesiyle yürüttüğü çalışmalara uygun olarak, bu kurum vasıtasıyla bu adımları nasıl atabiliriz, bunun mücadelesini vereceğiz. Yine Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde çalışmalarımızı TİHEK çatısı altında devam ettireceğiz."

Fahrettin Altun, 4 yıl boyunca TİHEK'e verdiği emekleri için Kılıç ile kurul üyelerine ve kurum personeline teşekkürlerini iletti.

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Kılıç ise 4 yıllık zaman zarfında gayretli çalışmalar yaptıklarını belirterek, TİHEK'in kurumsal tanınırlığının daha da yukarıya çıkarılması ve ileriye taşınması adına görevini Altun'a devretmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Muharrem Kılıç, Altun ile kurulun yeni üyelerine başarı dileğinde bulunarak, görev değişiminin güzel çalışmalara vesile olacağını ifade etti.

Törene, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile TİHEK kurul üyeleri de katıldı.