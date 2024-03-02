TİHA’dan Çakır’la tam isabet

Haberin Devamı

29 Şubat’taki test atışında İnsansız Hava Aracı’ndan Sinop atış alanında 100 km uzaktan ateşlenen Çakır Seyir Füzesi, 800 km/s süratle Karadeniz üzerindeki hedefi tam isabetle vurdu.

40 BİN SAATTİR GÖKLERDE

Türkiye’nin ilk milli İnsansız Hava Araçlarını üreten Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA, 40 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde önemli bir kilometre taşını da geride bıraktı.

Bayraktar, TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 9 ülkeyle olmak üzere toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.