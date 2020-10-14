TİGEM 596 işçi alımı yapacak! TİGEM personel alımı başvuru şartları

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ( TİGEM ) bünyesine 596 personel alımı için başvuruları İŞKUR aracılığı ile yapacak.

TİGEM SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

*Askerlik ile ilişiği olmamak.

* "B, B1, C, C1, D, D1, F, G " Sınıfı Sürücü Belgelerinden birine sahip olmak

* İlanın yayımlandığı tarih itibariyle en az 2 yıl süreyle bu meslekte çalıştığını; SGK’dan hizmet bildirim cetveli dökümü, çalışma belgesi, bonservis belgelerinden en az birisi ile belgelendirmek.

Öğrenim seviyesi bakımından;

Teknik ve Endüstri Meslek Liselerinin; Motorlu Araçlar Teknolojisi, Otomotiv Elektromekanik Dalı, İş Makinaları bölümü, makine bakım onarım bölümü, motor işleri bölümü, Tarım Teknolojileri Tarım Alet ve Makinaları bölümü mezunu olmak veya dengi mesleki öğretimlerden mezun olduğuna dair belgeye sahip olmak.

Diğer Orta öğretim mezunu olanlardan; konusu ile ilgili M.E.B. veya ilgili Bakanlık onaylı sertifikası veya bonservisi, Tamir Bakım - Onarım kursu sertifikası, Çıraklık Eğitim Merkezinden traktör tamircisi Ustalık veya Kalfalık belgelerinden en az birisine sahip olmak, veya yasa gereği Mesleki Yeterlilik Belgesi gerektiren işlerde, söz konusu belgeye sahip olmak.

TİGEM sürekli ve geçici işçi alımlarının detayları https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/ adresi üzerinden paylaşıldı. Aşağıdaki linke tıklayarak TİGEM sürekli işçi alımının detaylarına ulaşabilirsiniz.



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