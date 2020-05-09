Ticari taksilere maske genelgesi

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine ticari taksilere ilişkin genelge gönderdi. Genelge ile ticari taksi şoförlerine araç içinde maske zorunluluğu getirilirken, maskesiz müşteri de taksiye binemeyecek. Taksiler aynı anda üçten fazla müşteri kabul edemeyecek, duraklar ve araçlar en az haftada bir kez düzenli aralıklarla dezenfekte edilecek. Yetkili merci tarafından düzenlenmiş, aracın dezenfekte edildiği tarihi gösteren belge araçta bulundurulacak. Ticari taksi şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket edecek ve aracın içinde mutlaka maske kullanacak.

Ticari taksilerde, her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde, kişisel kullanıma uygun dezenfektan ürün veya 80 derecelik kolonya bulundurulacak. Şoförler, taksiye bindiği anda dezenfektan veya kolonya kullanması gerektiği konusunda müşteriyi bilgilendirecek.

EN FAZLA 3 KİŞİ

Ticari taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecek. Müşteriler de ticari taksilere maskesiz binemeyecek. Durakta fiziki temas olabilecek (kapı kolu vs) yerler dezenfekte edilecek, araç içleri havalandırılacak. Meslek odaları ve işletmeciler ücretin temassız ödeme yöntemleriyle yapılabilmesi için gerekli çalışmaları yapacak.