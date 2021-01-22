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Haber Giriş: 22.01.2021 - 16:46 | Son Güncelleme:

Ticari araçla otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 4 yaralı

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Ticari araçla otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 4 yaralı
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Kırıkkale'de ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale merkez Plevne Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö.'nün (28) kullandığı 71 T 0106 plakalı otomobil ile S.S. (22) idaresindeki 20 NP 736 plakalı otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü S.S., A.Ö. ile yolculardan D.Ö. ve H.E.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yüksek İhtisas ve Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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