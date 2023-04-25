Ticari araca ÖTV yok

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gemlik’teki temel atma töreni öncesinde Gemlik 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda vatandaşlara hitap etti. Alana kendi kullandığı Togg marka otomobille gelen ve vatandaşların büyük ilgisiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında özetle şunları söyledi:



AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURACAĞIZ



“Bu büyük projenin(Karadeniz doğalgazı) sevinci milletimizde en güzel şekilde paylaşmak için konutlardaki ilk bir aylık tüketimi tamamen, bir yıllık tüketimi de mutfak ve sıcak su kullanımı kadarıyla ne yaptık? Ücretsiz, ücretsiz. Rezerv değeri 500 milyar dolarla 1 trilyon dolar arasında hesaplanan bu gazın ülkemize sağlayacağı kazançla geleceğimize de ne yapacağız? Yatırım yapacağız. Gelirini kendi gaz ve petrol kaynaklarımızın kazancından sağlayacak bir Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Amacımız, aile kurumunu güçlendirecek ve gençlerimizi destekleyecek çalışmaları buradan finanse edeceğiz. Ev hanımlarımızı kendi gelirlerine kavuşturmak için primlerinin üçte birini buradan karşılayarak emekli olabilmelerini sağlayacağız. Gençlerimize, eğitimden istihdama, iş kurmadan evlenmeye her konuda yine buradan destek vereceğiz. Mesleki eğitimle hayata atılmak isteyen gençlerimizin istihdamını bu kaynakla kolaylaştıracağız.”

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TOGG BİR TEKNOLOJİ HAMLESİ

"Ülkemizin yerli ve milli markası Togg sadece bir otomobil markası ve buradaki tesisi de sadece bir otomobil fabrikası değildir. Aynı zamanda tasarımıyla, yazılımıyla, temiz enerji çözümleriyle bir teknoloji hamlesidir. Temelini atacağımız batarya fabrikası da bu atılımın en önemli unsurlarından biridir. Dünyada hızla gelişen ve yaygınlaşan elektrikli araç piyasasında söz sahibi olmanın yolu, diğer hususlarla birlikte batarya teknolojisinin öncülüğünü yapmaktan geçiyor. Bu bataryalar sadece Togg’da değil pek çok alanda kullanılan ürünlerdir. Yaklaşık 30 milyar liralık bir yatırım olan Siro batarya fabrikasının şimdiden Gemlik’imize, Bursa’mıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

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HANGİ ESNAF VERGİDEN MUAF

Erdoğan “Hazır konu üretimden, yatırımlardan açılmışken, esnaflarımızla ilgili bazı müjdeleri de bugün burada paylaşmak istiyorum” diyerek şöyle devam etti:



Evlerde imal ettikleri ürünleri internetten ve benzeri platformlarda satanları da vergi muafiyeti kapsamına alıyor, muafiyet sınırını da 320 bin liradan 700 bin liraya çıkartıyoruz.



Yine geçtiğimiz yıllarda yaptığımız bir düzenlemeyle basit usulde vergilendirilen esnaflarımızın kazançlarını gelir vergisinden istisna tutmuştuk. Yani berber, terzi, bakkal, manav, kasap, taksici, dolmuşçu, servisçi gibi esnaflarımızdan gelir vergisi almayarak dünyada eşi benzeri olmayan bir düzenleme yapmıştık.



Halihazırda 837 bin esnafımız hem gelir vergisi muafiyetinden yararlanıyor, hem de KDV ödemiyor. Bu yıl, basit usule tabi olma hadlerini yeniden düzenledik. Böylece mevcut hadleri aştığı için gerçek usulde vergilendirmeye geçmesi gereken esnaflarımızın basit usulden yararlanmaya devam etmelerini sağlıyoruz.

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DOĞALGAZDAN GENÇLERE KAYNAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir zamanlar Norveç Başbakanı’yla görüşüyorum. Başbakanlığım dönemi. Bunlar ciddi doğalgaz, petrol zenginidir. Dedi ki, ‘Yüzde 25’ini biz rezerv ediyoruz ve buranın kaynağı tamamen gençlerimize tahsis oluyor. Buna kimse dokunamaz. Bu tamamen gençlerimize aittir’. Şimdi aynısı benim de aklıma geldi. İnşallah biz de Karadeniz gazımızın işte belli bir miktarını rezerve edeceğiz ve oradan gençlerimize, ailelerimize bunu tahsis edeceğiz. Ve bunun yanında girişimci gençlerimizin de yanında olacağız” dedi.

Ayrıca basit usul dışında kalan 13 büyükşehrimizdeki 80 bin pazarcı esnafımızın kazançlarını da bu istisna uygulamasına dahil ediyoruz. Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaflarımıza da bir müjdem var. Şehiriçi taksi, dolmuş, minibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnaflarımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek.”