Dilan Polat'ın ifadesi ortaya çıktı: Ticaretimizin büyüklüğü takipçilerim sayesinde

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Kara para aklama, vergi kaçırma ve bahis oynatma suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat, emniyette önüne suç dosyaları konulduğunda oldukça şaşkındı. Günlerdir uykusuz ve yorgun olduğu gözlerinden okunuyordu. Polisler ilk olarak kendisine “Etkin pişmanlıktan faydalanmak ister misin?” diye sordu. Dilan Polat bu soruya, “Herhangi bir suçumun olduğunu düşünmüyorum” diye yanıt verdi.

‘ÖZ SERMAYESİNİ HATIRLAMIYORUM’

Polisler Dilan Polat’tan iş yaşantısını anlatmasını istedi. Polat şunları söyledi: “2007 yılına kadar hiç çalışmadım. Geçimime evlenene kadar dayımlar maddi olarak yardım ediyordu. 2007 yılında evlendim. 2014 yılında doğum fotoğrafçılığıyla ve ticaretle uğraşmaya başladım. Aylık gelirim bazen 6 - 7 bin TL ile 10 bin TL arası değişebiliyordu bazen 15 bin civarında gelebiliyordu. Aynı zamanda bu dönemde birçok ünlü ismin doğumunu çektim ve bu sayede sosyal medya platformlarında tanınır oldum. Bu şekilde gelirim de arttı. Kadınların doğumlarını çektiğim için vücutlarını güzelleştirmek istedim ve 2016 yılında Dilan Polat Güzellik Merkezi’ni açtım. Öz sermayesini hatırlamıyorum. İlk açıldığında 4 çalışanım vardı. Muhasebeci kimdi hatırlamıyorum. Bu firmanın aylık gelirini ne kadar olduğunu bilmiyordum. Bu işlerle eşim Engin Polat ilgileniyordu. Bu güzellik merkezini açtıktan 6 ay sonra çok talep olduğundan yerimi büyütmek zorunda kaldım. O dönemde Instagram’da takipçi sayım 5-6 milyonlara ulaştı. Bu şekilde büyüdüm.”

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‘ORTAK OLDUĞUMU BİLMİYORDUM’

Geçim kaynağı ve mal varlığının sorulması üzerine Dilan Polat, “Güzellik merkezim var. Bunun yanı sıra şahsımın isim hakkı gelirleri ile 130 şubem mevcuttur. Bunlardan isim hakkı olarak kira almaktayım. Aylık bir rakam söyleyemiyorum. Şahsıma ait kayıtlı mal varlığı olup olmadığını bilmiyorum” dedi. 2 şirketin kendisine ait olduğunu belirten Polat’a mal varlığı listesi gösterildi. 6 tarla, 2 konut ve 4 de işyeri yer alan liste için Polat, “Sadece Çekmeköy’de ikamet ettiğim ev, Mercedes, Ferrari ve Porsche araçları biliyorum. Diğerlerinin kime kayıtlı olduğunu bilmiyorum. Bu şirkete ortak olduğumu bilmiyordum” diye karşılık verdi.

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MALİ SORULARA ‘BİLGİM YOK’ DEDİ

Dilan Polat, MASAK raporu doğrultusunda sahte belge ve fatura düzenlenerek banka hareketleri bulunmayan bir şirket ile kendi şirketi arasında 3 milyon ve 15 milyon lira arasında değişik miktarlarda gerçek bir mal alışverişi olmayan sahte faturalar hakkında da bilgisinin olmadığını söyledi. Polat, MASAK raporu doğrultusunda sahte fatura düzenlenerek yüksek miktarlardaki para transferleri hakkında sorulan diğer tüm sorulara ise “Bilgim yoktur” cevabını verdi.

‘BENİ SEVEN MİLYONLAR VAR’

Dilan Polat ifadesinin sonunda şunları söyledi: “Biz çalışarak bugünlere geldik. Aileyiz, örgüt değiliz. Sosyal medyada erişmiş olduğum takipçi kitlesi dolayısıyla ticaretimiz büyüdü ve bu günlere geldi. Sosyal medyada hakkımda geçen medya baskısı dolayısıyla iftiralar, yanlış beyanlar yapıldı. Tamamen ticaretimizi yapıp bunu da yasal şekilde faturalandırıyoruz. Her şey kayıtlı, sosyal medya baskısından ötürü atılan iftiraları, kara para aklama, bahis, örgüt, yasaklı maddeler gibi suçları reddediyorum. Ben böyle bir suç oluşumunun içinde olmadım. Gelirim tamamen yasaldır. Beni seven milyonlarca insan vardır. Herhangi bir kampanya yaptığım zaman şubelerim ve kendi merkezim de tabiri caizse iğne atacak yer olmuyor. Bunu tamamen sosyal medyadaki gücümden almaktayım. Ben tüm mal varlığımı bu şekilde elde ettim. Herhangi bir açılışa gittiğimde bile bütün sokaklar sevenlerimle doluyor, fotoğraf çektirmekten insanlarla tanışmaktan yemek bile yiyemiyorum.”