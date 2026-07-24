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Ticaret Bakanlığı'ndan zincir markette yapılan denetime ilişkin açıklama

Güncelleme Tarihi:

#Ticaret Bakanlığı#Zincir Market Denetimi#İstanbul Beylikdüzü
Ticaret Bakanlığından zincir markette yapılan denetime ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2026 01:35

TİCARET Bakanlığı, iletilen şikayet üzerine İstanbul Beylikdüzü’nde faaliyet gösteren bir zincir markette gerçekleştirilen denetimde, mevzuata aykırılık tespit edilen ürünler için idari yaptırım uygulandığını açıkladı.

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Bakanlık Basın Müşaviri Bekir Kaplan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ticaret Bakanlığımıza iletilen şikayet üzerine İstanbul Beylikdüzü’nde faaliyet gösteren bir zincir markette İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerimizce denetim gerçekleştirdik. Denetimlerde; şikayete konu ürünün son 3 aylık alış-satış faturaları incelemeye alınmak üzere, yasal süre olan 7 gün içerisinde teslim edilmek üzere talep edildi. 7 üründe birim fiyat bilgisinin mevzuata aykırı olduğu, 1 üründe ise kasa-reyon fiyat farklılığı bulunduğu tespit edildi. Mevzuata aykırılık tespit edilen toplam 8 ürün için idari yaptırım uygulandı. Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicimizin haklarını korumak, fiyat şeffaflığını sağlamak ve vatandaşlarımızdan gelen her ihbarı titizlikle değerlendirmek amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerine yer verdi.

  

 

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#Ticaret Bakanlığı#Zincir Market Denetimi#İstanbul Beylikdüzü

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