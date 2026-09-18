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Son dakika... Ticaret Bakanlığı'ndan Ordu ve Giresun'daki fındık piyasasına inceleme

Güncelleme Tarihi:

#Ticaret Bakanlığı#Fındık Üretimi#Ordu
Son dakika... Ticaret Bakanlığından Ordu ve Giresundaki fındık piyasasına inceleme
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2026 19:24

Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı, fındık üretimi ve ticaretinin yoğun olarak gerçekleştirildiği Ordu ve Giresun illerindeki ticaret borsalarında piyasa işleyişinin incelenmesi amacıyla müfettiş görevlendirdi.

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Ticaret Bakanlığı tarafından fındık piyasasındaki işlemler ve piyasa koşullarının incelenmesi amacıyla Ordu ve Giresun’da kapsamlı bir denetim süreci başlatıldı. Bu kapsamda Ordu, Giresun, Ünye ve Fatsa Ticaret Borsalarındaki işlemlerin incelenmesi için Bakanlık müfettişleri görevlendirildi.

Bakanlık, fındık piyasasında üreticilerin haklarının korunması, üretim maliyetlerinin karşılanması, üretimin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi ve tüketicilerin ürüne uygun fiyatlarla erişiminin sağlanması amacıyla piyasa denetimlerini sürdürüyor.

DENETİM VE İNCELEME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından Ordu, Giresun, Ünye ve Fatsa Ticaret Borsalarındaki işlemlere yönelik denetim ve inceleme süreci başlatılırken, çalışmaların devam ettiği bildirildi. Yapılacak incelemeler sonucunda piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu ya da tüketicilerin ürünlere ulaşmasını engelleyici faaliyetlerin tespit edilmesi halinde, ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.

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Ticaret Bakanlığı, üretici ve tüketicilerin haklarının korunması, piyasaların etkin ve sağlıklı şekilde işlemesi ve serbest rekabet ortamının sürdürülmesi amacıyla denetim faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

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#Ticaret Bakanlığı#Fındık Üretimi#Ordu

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