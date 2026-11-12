×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ticaret Bakanlığından ‘Kabe örtüsü kokusu' reklamlarını durdurma kararı

Güncelleme Tarihi:

#Ticaret Bakanlığı#Kabe Örtüsü Kokusu#E-Ticaret Reklamları
Ticaret Bakanlığından ‘Kabe örtüsü kokusu reklamlarını durdurma kararı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2026 22:54

TİCARET Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, e-ticaret platformlarında 'Kabe örtüsü kokusu' ve 'Mescid-i Aksa kokusu' gibi ifadelerle yapılan reklamların durdurulmasına karar verildiğini açıkladı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"E-ticaret platformlarında satışa sunulan ürünlerin tanıtımlarında Kabe, Medine Ravza, Mescid-i Aksa, Uhud ve benzeri toplumumuzun manevi değer atfettiği unsurların ticari amaçlarla kullanıldığı tespit edildi. Reklam Kurulu tarafından yapılan incelemelerde, bu ifadelerle ürün tanıtımı yapılmasının toplumun manevi hassasiyetlerini istismar ettiği değerlendirilerek ilgili reklamların mevzuata aykırı olduğuna karar verildi. 2026/2888, 2026/2892, 2026/2894, 2026/2895 ve 2026/2896 sayılı dosyalar kapsamında, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61'inci maddesi ve Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca reklamlara durdurma kararı verildi. Manevi değerlerimiz, ticari kazanç uğruna istismar edilemez."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ticaret Bakanlığı#Kabe Örtüsü Kokusu#E-Ticaret Reklamları

BAKMADAN GEÇME!