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Ticaret Bakanlığı’ndan hayvansal menşeli parça içeren tüketici ürünlerinde yeni düzenleme

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#Resmi Gazete#Ticaret Bakanlığı#Ürün
Ticaret Bakanlığı’ndan hayvansal menşeli parça içeren tüketici ürünlerinde yeni düzenleme
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2025 00:57

Tüketicilerin hayvansal menşeli parça içeren ürünlerin içerikleri hakkında bilgiye ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Ticaret Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak hayvansal menşeli parça içeren tüketici ürünlerinde değişiklik yapıldığına dair tebliğin Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi. Tebliğe göre; Tekstil ve ayakkabı başta olmak üzere, Ticaret Bakanlığının sorumluluğunda bulunan tüketici ürünlerinde hayvansal menşeli parça yer alması durumunda, bu parçaların hangi hayvandan elde edildiğine dair bilginin tüketicilere belirtilmesi zorunlu hale getirildi. Piyasaya arz edilen hayvansal menşeli parça içeren ürünlerin hangi hayvandan elde edildiğine dair bilginin tüketicilere sunulması, tüketicilere yapılacak bu bilgilendirmenin ürünün etiketinde, ambalajında, üzerinde veya ürüne eşlik eden bir belgede yer alması, uzaktan iletişim araçları yoluyla yapılan satışlarda da, bu bilginin ürünün özelliklerinin belirtildiği alanda tüketiciye sunulması, bilgilendirmenin satın alma işleminden önce açık, okunabilir ve yanıltıcı olmayacak şekilde Türkçe yapılması, zorunluluğu getirildi.

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#Resmi Gazete#Ticaret Bakanlığı#Ürün

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