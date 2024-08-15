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Ticaret Bakanlığı'ndan dinlenme tesislerine 'etiket' denetimi: 4,5 milyon TL ceza kesildi

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#Ticaret Bakanlığı#Dinlenme Tesisi#Etiket
Ticaret Bakanlığından dinlenme tesislerine etiket denetimi: 4,5 milyon TL ceza kesildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 00:09

Ticaret Bakanlığına bağlı Antalya Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri, fiyat etiketleri bulundurmayan dinlenme tesislerine, 4 milyon 654 bin 200 TL idari para cezası uyguladı.

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Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Fatih Uysan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Antalya’da Ticaret Bakanlığımıza bağlı Ticaret İl Müdürlüğümüz denetim ekipleri tarafından dinlenme tesislerine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, hediyelik eşya, yiyecek, içecek, tekstil ve deniz malzemeleri gibi birçok üründe fiyat etiketlerinin bulunmadığı yahut dolar ve avro cinsinde yazıldığı tespit edilmiş olup, bu tesislere ekiplerimizce toplamda 4 milyon 654 bin 200 TL idari para cezası kesilmiştir" ifadelerini kullandı.

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#Ticaret Bakanlığı#Dinlenme Tesisi#Etiket

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