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Ticaret Bakanlığı'ndan "cayma hakkı" iddialarına yalanlama

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#Ticaret Bakanlığı#İnternet Alışverişi#Cayma Hakkı
Ticaret Bakanlığından cayma hakkı iddialarına yalanlama
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 20:01

Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden yapılan belli alışverişlere ilişkin "cayma hakkı"nın kaldırıldığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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Ticaret Bakanlığı'ndan söz konusu haberlere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Dönem dönem gündeme gelen 'internet üzerinden yapılan belli alışverişlere ilişkin cayma hakkı'nın kaldırıldığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu ürünlerde cayma hakkında değişikliğe dair maddelerin uygulanması kararı, 10 Ağustos 2024'te Resmi Gazete'de yayınlanan 'Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e göre 1 Ocak 2026'ya ertelenmiştir."

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#Ticaret Bakanlığı#İnternet Alışverişi#Cayma Hakkı

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