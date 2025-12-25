×
Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret fırsatçılarına darbe

Güncelleme Tarihi:

Ticaret Bakanlığından asgari ücret fırsatçılarına darbe
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2025 20:40

Ticaret Bakanlığı’na bağlı ekipler, asgari ücret fırsatçılarına göz açtırmamak için Türkiye genelinde etiket etiket denetimler gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

İSTANBUL'DA ANİ VE GEREKÇESİZ FİYAT ARTIŞI YAPILAN 42 ÜRÜN TESPİT EDİLDİ

Asgari ücret artışını fırsatçılığa çevirmeye çalışanlara göz yummayacaklarını ifade eden Kaplan, "Sahadayız demiştik. Sözümüzün arkasındayız. Türkiye genelinde, Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüklerimize bağlı ekiplerimiz, sahada karış karış, etiket etiket denetimlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda yalnızca İstanbul'da, büyük bir zincir marketin şubelerinde ani ve gerekçesiz fiyat artışı yapılan 42 ürün tespit edilmiştir. Söz konusu firmaya ilişkin gerekli idari süreçler derhal başlatılmıştır."

Öte yandan hakkıyla, hukukla ticaret yapan esnafımızı ve tüccarımızı da titizlikle gözetiyoruz. Aynı şekilde, dezenformatif içeriklerle, eski etiketler üzerinden algı oluşturmak isteyenlere de asla geçit vermeyeceğimizi özellikle vurguluyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak, fırsatçılığa karşı sahadayız, vatandaşımızın yanındayız, adil ve dürüst ticaretin de kararlılıkla arkasındayız."

 

