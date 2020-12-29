Ticaret Bakanlığına 60 ticaret uzman yardımcısı alınacak - İşte ticaret uzman yardımcısı için aranan şartlar

Ticaret Bakanlığına 60 ticaret uzman yardımcısı için başvurular 28.12.2020 tarihinde 23:59 da sona erecektir. Başvurunuzun kabul edilebilmesi için son başvuru saatine kadar sınav ücretini yatırmanız gerekmektedir. Sınav ücretini aşağıda yer alan bilgiler çerçevesinde yatırmanız gerekmektedir.

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Başvuru için son tarih 28 Aralık

Buna göre, 2019 ve 2020 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden, istenilen puan türünden 70 ve üzeri puan alanlar başvuruda bulunabilecek.

Başvuru süresi, 28 Aralık saat 23.59'da sona erecek. Sınav ücretinin, başvuru süresinin bitimine kadar yatırılması gerekiyor.