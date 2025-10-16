×
HABERLERGündem Haberleri

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda "cancan" cinsi 85 güvercine el konuldu

Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2025 08:50

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gümrükler muhafaza ekiplerinin ülkemize giriş yapmak üzere Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR’a yönelik düzenlediği operasyonda, 85 adet “Cancan” cinsi güvercin ele geçirildi" denildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin ülkemize giriş yapmak üzere Gürbulak Gümrük Kapısına gelen bir TIR'a yönelik düzenlediği operasyonda, 85 adet "Cancan" cinsi güvercin ele geçirildi.

"GÜVERCİNLER GÜVENLİ BİR ALANA NAKLEDİLDİ"

Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelinin tespitleri sonucu harekete geçen Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, söz konusu güvercinleri sağlıksız koşullardan kurtararak güvenli bir alana nakletti.

Olayla ilgili olarak Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

Gümrükler Muhafaza ekipleri, yürüttükleri kaçakçılıkla mücadele faaliyetleriyle yalnızca milli ekonomiyi korumakla kalmayıp, aynı zamanda canlıların ve doğal hayatın korunmasına yönelik çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor."

#Gümrük Kapısı#Ticaret Bakanlığı#Cancan Güvercin

