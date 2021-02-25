Ticaret Bakanlığı personel alımı kura sonuçları canlı yayın ve sorgulama ekranı! Güvenlik ve beden işçisi alınıyor
Ticaret Bakanlığı personel alımı kura sonuçları için canlı yayın ve sorgulama ekranı 25 Şubat Perşembe günü pek çok kişinin gündeminde yer almaya başladı. İŞKUR üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayan vatandaşlar, Ticaret Bakanlığı personel alımı kura sonuçları sürecini canlı yayın ile takip edebilecek. Kurada adı çıkan kişiler, işe başlama işlemlerini gerçekleştirmek üzere bakanlığa evraklarını teslim edecek. Peki, Ticaret Bakanlığı personel alımı kura sonuçları canlı yayın ve sorgulama ekranı nereden görüntülenir? İşte, o bilgiler
Ticaret Bakanlığı personel alımı kura sonuçları canlı yayın ile yayınlanmaya devam ediliyor. . 70 güvenlik ve 45 beden işçisi istihdam edecek olan Ticaret Bakanlığı, alımla ilgili süreci canlı yayınla gerçekleştirecek. Peki, Ticaret Bakanlığı personel alımı kura sonuçları canlı yayın ve sorgulama ekranına nereden ulaşılır? İşte, o bilgiler
TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN EKRANI
Ticaret Bakanlığı personel alımı kura sonuçları canlı yayınına aşağıdaki ekrandan ulaşabilirsiniz. 25 Şubat Perşembe günü saat 11.00'da başlayan kura işleminin sona ermesiyle birlikte adaylar, sorgulama işlemini yapabilecek.
KURA SONRASI SÖZLÜ MÜLAKAT
Sözlü sınav günü, saati ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Ticaret Bakanlığının internet adresinden bildirilecek. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olacak ve ilgililerin adreslerine posta yoluyla ayrıca tebligatta bulunulmayacak.
Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Ticaret Bakanlığı internet adresinden duyurulacak.