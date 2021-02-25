Ticaret Bakanlığı personel alımı kura sonuçları canlı yayın ve sorgulama ekranı! Güvenlik ve beden işçisi alınıyor

Ticaret Bakanlığı personel alımı kura sonuçları canlı yayın ile yayınlanmaya devam ediliyor. . 70 güvenlik ve 45 beden işçisi istihdam edecek olan Ticaret Bakanlığı, alımla ilgili süreci canlı yayınla gerçekleştirecek. Peki, Ticaret Bakanlığı personel alımı kura sonuçları canlı yayın ve sorgulama ekranına nereden ulaşılır? İşte, o bilgiler

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN EKRANI

Ticaret Bakanlığı personel alımı kura sonuçları canlı yayınına aşağıdaki ekrandan ulaşabilirsiniz. 25 Şubat Perşembe günü saat 11.00'da başlayan kura işleminin sona ermesiyle birlikte adaylar, sorgulama işlemini yapabilecek.

KURA SONRASI SÖZLÜ MÜLAKAT

Sözlü sınav günü, saati ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Ticaret Bakanlığının internet adresinden bildirilecek. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olacak ve ilgililerin adreslerine posta yoluyla ayrıca tebligatta bulunulmayacak.

Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Ticaret Bakanlığı internet adresinden duyurulacak.