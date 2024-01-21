Ticaret Bakanlığı duyurdu: İstanbul Havalimanı'nda 568 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

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Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gümrük Muhafaza ekiplerimiz, İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdiği başarılı operasyon sonucunda 568 kilogram uyuşturucu madde yakaladı. Ticaret Bakanlığı olarak, milletimizi ve onun özelinde geleceğimiz olarak gördüğümüz çocuklarımızı, gençlerimizi uyuşturucuya karşı korumak için, elimizden gelen tüm gayreti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. İllegal ticarete tevessül edenlere, sağlıklı yarınlarımıza kastedenlere fırsat vermeyecek, yaşama şansı tanımayacağız" denildi.