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Ticaret Bakanlığı duyurdu: İpsala Gümrük Kapısı'nda 1 ton üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

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#Ticaret Bakanlığı#Uyuşturucu Operasyonu#İpsala Gümrük Kapısı
Ticaret Bakanlığı duyurdu: İpsala Gümrük Kapısında 1 ton üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2026 08:53

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gümrükler Muhafaza ekiplerince uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen etkin, kararlı ve kesintisiz çalışmalar neticesinde, Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 3 milyar TL üzerinde olan, 1 ton üzerinde uyuşturucu maddeleri ele geçirildi" denildi.

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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yürüttüğü "etkin ve kesintisiz" saha çalışmaları meyvesini verdi. Edirne İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, Türkiye'den çıkış yapmak üzere gümrük sahasına gelen bir tır şüpheli olarak değerlendirildi.

X-Ray ve narkotik köperkleri "İda" ile "Rose" deşifre etti
Ekipler tarafından yakın takibe alınan araç, detaylı kontrol için X-Ray tarama sistemine sevk edildi. Taramada araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesinin ardından, narkotik dedektör köpekleri İda ve Rose’un da katılımıyla kapsamlı arama başlatıldı.

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Köpeklerin tırın yasal yüküne tepki vermesi üzerine yapılan incelemede; yük içerisine gizlenmiş vaziyette metamfetamin, eroin ve afyon sakızı cinsi toplamda 1 tonun üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Ele geçirilen zehirli maddelerin piyasa değerinin 3 milyar liranın üzerinde olduğu belirlendi.

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"ZEHİR TACİRLERİNE GEÇİT VERİLMİYOR"

Bakanlık açıklamasında, operasyonun 2026 yılının rekor seviyedeki yakalamalarından biri olduğuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi;

Gümrük Muhafaza ekiplerimiz; gelişmiş risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve uzman personeliyle sınır kapılarımızda kaçakçılıkla mücadelesini aralıksız sürdürmektedir. Toplum sağlığını hedef alan, özellikle gençlerimizi uyuşturucu bağımlılığına sürüklemeye çalışan suç örgütlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. 2026 yılında da rekor seviyedeki yakalamalarla zehir tacirlerine geçit verilmemektedir.

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#Ticaret Bakanlığı#Uyuşturucu Operasyonu#İpsala Gümrük Kapısı

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