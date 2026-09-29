Ticaret Bakanlığı: Bakan Yardımcısı Tuzcu hakkında ortaya atılan iddialar gerçek dışı

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Ticaret Bakanlığının resmi X hesabından yapılan açıklamada, Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu’nun Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Yönetim Kurulundaki görevini ilgili mevzuat çerçevesinde Bakanlığı temsilen yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada, sosyal medya paylaşımında adı geçen kişiyle Tuzcu’nun şahsi herhangi bir tanışıklığının bulunmadığı ifade edilerek, "Aynı kurulda bir dönem görev almış olmaktan hareketle kişiler arasında başka bir ilişki ya da ilinti bulunduğunu ileri sürmek, hiçbir dayanağı olmayan bir iftira ve yakıştırmadır" denildi.

DEİK İş Konseyi başkanlarının seçimle göreve geldiği vurgulanan açıklamada, Ticaret Bakanlığının veya Bakan Yardımcısı Tuzcu’nun herhangi bir kişiyi İş Konseyi Başkanı olarak seçme ya da atama yetkisinin bulunmadığı kaydedildi.

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Açıklamada, kamu görevi ve seçimle yürütülen süreçlerin çarpıtılarak Bakan Yardımcısı Tuzcu ile adı geçen kişiler arasında bağlantı kurulmaya çalışılmasının "temelsiz iftiralardan ibaret" olduğu savunuldu.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Milletvekilliği sıfatı, yurt içinde ve yurt dışında liyakatle kamu görevini fedakarca ifa eden, ülkemizi başarı ve sorumluluk duygusu ile temsil eden Bakan Yardımcımızı yalan ve iftiralarla lekeleme hakkı vermez. Siyasal ve ayrıca kişisel hesaplarla servis edilen bu yalan ve kurgu dizisini yaymak ahlaki olmayan bir anlayışın tezahürüdür."

Açıklamanın sonunda, Ticaret Bakanlığını ve Bakan Yardımcısı Tuzcu’nun şahsiyet ve itibarını hedef alan iddialara karşı Bakanlığın ve Tuzcu’nun "her türlü yasal hakkının saklı olduğu" bildirildi.