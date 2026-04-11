Ticaret Bakanlığı araziye dökülen soğanlar için çalışma başlattı

Haberin Devamı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından boş bir araziye dökülen tonlarca soğan, kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Ticaret Bakanlığı’na bağlı ekipler, olayın ardından bölgede incelemelerde bulunmak üzere Polatlı’ya geldi. Bakanlık yetkililerine, Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de eşlik etti. Söz konusu arazide yapılan incelemelerde, dökülen ürünlerin miktarı, kaynağı ve sorumluların tespitine yönelik çalışma başlatıldığı öğrenildi.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Vatandaşlar ise hem çevreye verilen zarar hem de ekonomik değeri olan gıda ürünlerinin israf edilmesine tepki gösterdi. Olayın sorumlularının bir an önce bulunmasını isteyen ilçe sakinleri, benzer durumların tekrar yaşanmaması için denetimlerin artırılmasını talep etti.

Haberin Devamı

Yetkililerin konuyla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü ve elde edilecek bulgular doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılacağı bildirildi.

