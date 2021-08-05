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HaberlerGündem HaberleriTicaret Bakanlığı 750 sözleşmeli muhafaza memuru alacak... Başvuru tarihleri ve şartları nedir? İşte detaylar
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Haber Giriş: 05.08.2021 - 17:11 | Son Güncelleme:

Ticaret Bakanlığı 750 sözleşmeli muhafaza memuru alacak... Başvuru tarihleri ve şartları nedir? İşte detaylar

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Ticaret Bakanlığı 750 sözleşmeli muhafaza memuru alacak... Başvuru tarihleri ve şartları nedir? İşte detaylar

Ticaret Bakanlığı 750 sözleşmeli muhafaza memuru istihdam edecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bakanlık, personel alımını Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere, açıktan atama suretiyle, uygulamalı (fiziki yeterlilik) ve sözlü sınavla gerçekleştirecek.

Başvurular, dijital ortamda 9-18 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Adaylar e-Devlet (Ticaret Bakanlığı/Kariyer kapısı) ve "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden başvurabilecekler.

Başvuru sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri "www.ticaret.gov.tr" internet adresinin duyurular bölümünde ilan edilecek. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri "Kariyer Kapısı" üzerinden görüntüleyebilecekler.

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