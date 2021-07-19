MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTicaret Bakanlığı 750 gümrük muhafaza memuru alımı yapacak
GeriGündem Ticaret Bakanlığı 750 gümrük muhafaza memuru alımı yapacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 19.07.2021 - 11:58 | Son Güncelleme:

Ticaret Bakanlığı 750 gümrük muhafaza memuru alımı yapacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ticaret Bakanlığı 750 gümrük muhafaza memuru alımı yapacak

Ticaret Bakanlığı 750 gümrük memuru alımı için sürece başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bakanlık, personel alımını Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere, açıktan atama suretiyle, uygulamalı (fiziki yeterlilik) ve sözlü sınavla gerçekleştirecek. İşte, alım yapılacak iller ve detaylı bilgiler

Ticaret Bakanlığı 750 gümrük muhafaza memuru alımı için ilan detaylarını yayımladı. Başvurular, dijital ortamda 9-18 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Adaylar e-Devlet (Ticaret Bakanlığı/Kariyer kapısı) ve "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden başvurabilecekler.

Başvuru sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri "www.ticaret.gov.tr" internet adresinin duyurular bölümünde ilan edilecek. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri "Kariyer Kapısı" üzerinden görüntüleyebilecekler.

Ticaret Bakanlığı 750 gümrük muhafaza memuru alımı yapacak

İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi