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Ticaret Bakanlığı 60 müfettiş yardımcısı alacak - İşte Ticaret Bakanlığı 60 müfettiş yardımcısı başvuru şartları

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Ticaret Bakanlığı 60 müfettiş yardımcısı alacak - İşte Ticaret Bakanlığı 60 müfettiş yardımcısı başvuru şartları

Ticaret Bakanlığı müfettiş alımı için yazılı ilan paylaşımında bulundu Ticaret Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere 60 müfettiş yardımcısı alımı yapacak. Giriş sınavları için başvurular, 4-13 Ekim'de Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilecek. İşte Ticaret Bakanlığı 60 müfettiş yardımcısı başvuru şartlar

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Ticaret Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere 60 müfettiş yardımcısı alımı yapacak.Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının Resmi Gazete'deki ilanına göre, genel idare hizmetleri sınıfından 8 ve 9'uncu dereceli "ticaret müfettiş yardımcısı" kadrosuna Gümrük Grup Başkanlığı için en fazla 30, Dış Ticaret Grup Başkanlığı için en fazla 15 ve İç Ticaret Grup Başkanlığı için en fazla 15 ticaret müfettiş yardımcısı alımı amacıyla giriş sınavı yapılacak.

Ticaret Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı'na başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesindeki genel şartları taşıması, en az 4 yıllık yükseköğrenim veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ya da dışındaki öğretim kurumlarından mezun olması, 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS A Grubu) birinden KPSS P-48 puan türünden 80 ve üzerinde puan almış olması gerekiyor.

Giriş sınavları için başvurular, 4-13 Ekim'de Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilecek. İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.

Sınavın yazılı bölümü Gümrük Grup Başkanlığı için 6-7 Kasım, Dış Ticaret Grup Başkanlığı için 13-14 Kasım, İç Ticaret Grup Başkanlığı için 20-21 Kasım'da sabah ve öğleden sonraki oturumlarla Ankara Atatürk Lisesinde yapılacak.

Giriş sınavları önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek.

SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI:

Ticaret Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuracak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları taşıması,

En az dört yıllık yükseköğrenim veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olması,
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS A Grubu) birinden KPSS P-48 puan türünden 80 (seksen) ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla;
Gümrük Grup Başkanlığı için en yüksek puanlı 600 kişi,

Dış Ticaret Grup Başkanlığı için en yüksek puanlı 300 kişi,

İç Ticaret Grup Başkanlığı için en yüksek puanlı 300 kişi, içerisinde yer alması (Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir),

Giriş Sınavlarının yazılı aşamasının yapıldığı tarihlerde otuz beş yaşını doldurmamış olması,

Sağlık durumunun, Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etmeye elverişli olması ve müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya özrü bulunmaması,

Süresi içinde başvurmuş olması, gerekmektedir.

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