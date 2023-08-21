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Ticaret Bakanlığı: 3 milyon TL değerinde kaçak güneş kremi ele geçirildi

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#Ticaret Bakanlığı#İstanbul#Güneş Kremi
Ticaret Bakanlığı: 3 milyon TL değerinde kaçak güneş kremi ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2023 10:52

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Erenköy Gümrük Sahası'na gelen şüpheli bir TIR'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 104 bin 706 kaçak güneş kremi ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada, 500 bin TL kamu zararının önüne geçildiği vurgulandı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Gümrük Muhafaza Ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Erenköy Gümrük Sahası'na gelen şüpheli bir TIR'ı ve içindeki güneş kremlerini incelemeye aldı. TIR'daki kremlerin gümrük idaresine beyan edilen şekilde olmadığı, firmanın düşük vergi ödemek için farklı kalitede ürün bulundurduğu belirlendi.

İncelemeler sonucunda standartlara uygun olmayan, ciltte ciddi sağlık sorunlarına neden olabilecek toplam 104 bin 706 adet kaçak güneş kremine el konuldu. Kremlerin piyasa değerinin 3 milyon TL olduğu belirlenirken, 500 bin TL kamu zararının önüne geçildiği de vurgulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma sürüyor.

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#Ticaret Bakanlığı#İstanbul#Güneş Kremi

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