DHA
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Ticaret Bakanı: Venezuela’dan 1 gram peynir ithal edilmedi
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Venezuela’dan peynir ithalatı yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, geçen yıl ve bu yıl bugüne kadar Venezuela’dan Türkiye’ye 1 gram dahi peynir ithal edilmediğini duyurdu.
Bakan Muş, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Venezuela’dan peynir ithalatına dair basında yer alan bazı sorular var. Kamuoyunu kısa ve net şekilde bilgilendirelim; 2020 yılında Venezuela’dan Türkiye’ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir. 2021 yılında ise bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı bulunmamaktadır” dedi.
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