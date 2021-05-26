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Gündem
DHA
Haber Giriş: 26.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ticaret Bakanı: Venezuela’dan 1 gram peynir ithal edilmedi

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Ticaret Bakanı: Venezuela’dan 1 gram peynir ithal edilmedi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Venezuela’dan peynir ithalatı yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, geçen yıl ve bu yıl bugüne kadar Venezuela’dan Türkiye’ye 1 gram dahi peynir ithal edilmediğini duyurdu.

Bakan Muş, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Venezuela’dan peynir ithalatına dair basında yer alan bazı sorular var. Kamuoyunu kısa ve net şekilde bilgilendirelim; 2020 yılında Venezuela’dan Türkiye’ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir. 2021 yılında ise bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı bulunmamaktadır” dedi.

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