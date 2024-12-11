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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İranlı mevkidaşı ile bir araya geldi

Güncelleme Tarihi:

#Ömer Bolat#Mohammed Atabek#İran
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İranlı mevkidaşı ile bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 22:33

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İran Ticaret, Sanayi ve Maden Bakanı Mohammed Atabek ile bir araya geldi.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-İran 29’uncu Dönem Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı nedeniyle bulunduğu Tahran’da İran Ticaret, Sanayi ve Maden Bakanı Mohammed Atabek ile bir araya geldi. Bakan Bolat, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iki ülke olarak belirlenen 30 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefine ulaşma konusunda iş birliğini çeşitlendirme noktasında değerlendirmede bulunduklarını, Türkiye-İran Tercihli Ticaret Anlaşması’nın güncellenmesi sürecini ve firmalardan gelen taleplerle ilgili durumu ele aldıklarını belirtti.

Bakan Bolat toplantıda ayrıca İran ile kara yolu ticaretinin daha da artması noktasında sınır kapılarındaki çalışmaların ve faaliyetlerin hızlandırılması konusunda mutabık kalındığını ifade etti.

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#Ömer Bolat#Mohammed Atabek#İran

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