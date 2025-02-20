Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Enflasyonda kaydedilen düşüş, tüketici güvenine de yansıdı

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Tüketici Güven Endeksi, 2025 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 artarak son 20 ayın en yüksek seviyesi olan yüzde 82,1'e yükseldi. Endeksin detaylarına bakıldığında, geleceğe dönük beklentileri içeren alt endekslerde artış kaydedilmesi dikkat çekmektedir. Son dönemde sanayi üretimi ve istihdam göstergelerinde izlenen iyileşme, diğer makroekonomik göstergelerde de devam etmiştir. Ticaret Bakanlığımızca uyguladığımız piyasa denetimlerinin de etkisiyle, başta gıda ürünleri olmak üzere enflasyonda kaydedilen düşüş tüketici güvenine de yansımıştır" ifadelerini kullandı.

‘AYLIK BAZDA 18 ALT ENDEKSTEN 13' ÜNDE İYİLEŞME OLDU’

Açıklamasında, aylık bazda 18 alt endeksten 13'ünde iyileşme olduğunu kaydeden Bakan Bolat, endeksler hakkında şu bilgileri paylaştı:

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"2025 yılı Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 42,12 ile son 19 ayın en düşük seviyesine gerilemiş ve 2024 Mayıs ayına kıyasla enflasyon son 8 ayda 33,3 puan düşmüştü. Gıda ve alkolsüz içecekler enflasyonu yıllık bazda son 3 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 41,76'ya gerilemişti. Sanayi üretim endeksi 2024 Aralık ayında aylık yüzde 5,0, yıllık yüzde 7,0 artmıştı. Yaşanan aylık artış son 21 ayın (Mart 2023: yüzde 6,1) en yüksek hızında gerçekleşirken, endeks değeri serinin en yüksek seviyesine ulaşmış ve söz konusu güçlü artışta yüksek teknoloji üretiminin katkısı belirleyici olmuştu. İşsizlik oranı, 2024 yılı Aralık ayında, Kasım ayındaki yüzde 8,6 seviyesinden yüzde 8,5 seviyesine gerilemiş ve böylece 2024 yılında işsizlik oranı ortalama yüzde 8,7 (OVP: yüzde 9,3) ile son 12 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmişti. İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık son 4 yılın (2021 Mart: yüzde 31,97) en düşük seviyesi olan yüzde 34,27’ye gerilemişti."

Bolat, hükümetin uyguladığı ekonomik politikalarla finansal istikrarın güçlendirildiğini, yatırım, üretim ve istihdam ortamının iyileştirildiğini ve bu gelişmelerin halkın alım gücü ile refah seviyesine olumlu yansıyacağını ifade etti