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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dünya Türk İş Konseyi toplantısına katıldı

Güncelleme Tarihi:

#Ömer Bolat#Kuzey Makedonya#Dünya Türk İş Konseyi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dünya Türk İş Konseyi toplantısına katıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2024 21:21

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) toplantısına katıldı.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Makedonya ziyareti kapsamında Türk iş dünyasını bir araya getiren DTİK toplantısına katıldı. Toplantıya dair sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bolat, "Toplantıda farklı sektörlerde faaliyet yürüten yurt dışındaki Türk iş dünyamızın çalışmaları, talep ve beklentileri hakkında bilgi aldık. Kuzey Makedonya’da bankacılık, sigortacılık, eğitim, sağlık, inşaat, yenilenebilir enerji, tarım, hayvancılık, gıda, tekstil, konfeksiyon ve turizm gibi birçok farklı sektörde başarıyla faaliyet gösteren Türk firmalarımız ikili ilişkilerimizin gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Kuzey Makedonya’da olduğu gibi dünyanın çeşitli noktalarında, ülkemizi küresel ekonominin dinamik aktörlerinden biri haline getirme gayesiyle çalışmakta olan Türk şirketlerimizi desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 

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#Ömer Bolat#Kuzey Makedonya#Dünya Türk İş Konseyi

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