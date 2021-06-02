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DHA
Haber Giriş: 02.06.2021 - 00:36 | Son Güncelleme:

Ticaret Bakanı Muş, Gürcistanlı Bakan Turnuva ile görüştü

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Ticaret Bakanı Muş, Gürcistanlı Bakan Turnuva ile görüştü

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava ile bir araya geldi. Bakan Muş, görüşme sonrası "İki ülke arasında 3 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

Bakan Muş, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Turnava ile görüşme sonrası Twitter hesabından açıklama yaptı. Muş, yaptığı açıklamada "Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava ile iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere yönelik verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İki ülke arasında 3 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

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