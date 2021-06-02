Ticaret Bakanı Muş, Gürcistanlı Bakan Turnuva ile görüştü

Bakan Muş, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Turnava ile görüşme sonrası Twitter hesabından açıklama yaptı. Muş, yaptığı açıklamada "Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava ile iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere yönelik verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İki ülke arasında 3 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

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