Ticaret Bakanı Muş duyurdu! Türkiye'de yapılan en büyük kokain operasyonu...

İşte Bakan Muş'un paylaşımı:

Ticaret Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalaması yapılmıştır.

Bu yakalama, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır.

Bu başarılı operasyondan ötürü Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum.

Ticaret Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalaması yapılmıştır.



Bu yakalama, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır.



Bu başarılı operasyondan ötürü Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. pic.twitter.com/Bx15DtOrjh — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) June 16, 2021

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