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Haber Giriş: 16.06.2021 - 10:35 | Son Güncelleme:

Ticaret Bakanı Muş duyurdu! Türkiye'de yapılan en büyük kokain operasyonu...

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Ticaret Bakanı Muş duyurdu! Türkiye'de yapılan en büyük kokain operasyonu...

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mersin Limanı'nda 1 ton kokainin yakalandığını duyurdu. Bakan Muş, operasyonun Türkiye'de bugüne yapılan en büyük kokain operasyonu olduğunu açıkladı.

İşte Bakan Muş'un paylaşımı:

Ticaret Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalaması yapılmıştır.

Bu yakalama, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır.

Bu başarılı operasyondan ötürü Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum.

 

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