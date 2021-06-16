Ticaret Bakanı Muş duyurdu! Türkiye'de yapılan en büyük kokain operasyonu...
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mersin Limanı'nda 1 ton kokainin yakalandığını duyurdu. Bakan Muş, operasyonun Türkiye'de bugüne yapılan en büyük kokain operasyonu olduğunu açıkladı.
İşte Bakan Muş'un paylaşımı:
Ticaret Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalaması yapılmıştır.
Bu yakalama, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır.
Bu başarılı operasyondan ötürü Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum.
Ticaret Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalaması yapılmıştır.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) June 16, 2021
Bu yakalama, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır.
Bu başarılı operasyondan ötürü Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. pic.twitter.com/Bx15DtOrjh
Kripto Para Piyasaları için Bigpara