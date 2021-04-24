Ticaret Bakanı Muş: Aziz milletimize atılmış büyük bir iftiradır

Muş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin sözde soykırım ifadesi kullanmasını kınadı.



Bakan Muş, "Soykırım iddiası, aziz milletimize atılmış büyük bir iftiradır. ABD Başkanı'nın, tarihi gerçeklerle bağdaşmayan bu açıklamaları Türkiye-ABD ilişkilerine zarar vermeye yönelik bir girişimdir." değerlendirmesinde bulundu.

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