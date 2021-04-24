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Gündem
AA
Haber Giriş: 24.04.2021 - 19:52 | Son Güncelleme:

Ticaret Bakanı Muş: Aziz milletimize atılmış büyük bir iftiradır

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Ticaret Bakanı Muş: Aziz milletimize atılmış büyük bir iftiradır

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin yayımladığı mesajındaki "sözde soykırım" ifadesine "Soykırım iddiası, aziz milletimize atılmış büyük bir iftiradır. ABD Başkanı'nın, tarihi gerçeklerle bağdaşmayan bu açıklamaları Türkiye-ABD ilişkilerine zarar vermeye yönelik bir girişimdir." şeklindeki açıklamasıyla tepki gösterdi.

Muş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin sözde soykırım ifadesi kullanmasını kınadı.

Bakan Muş, "Soykırım iddiası, aziz milletimize atılmış büyük bir iftiradır. ABD Başkanı'nın, tarihi gerçeklerle bağdaşmayan bu açıklamaları Türkiye-ABD ilişkilerine zarar vermeye yönelik bir girişimdir." değerlendirmesinde bulundu.

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