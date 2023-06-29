Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye'nin ihracatının daha fazla artması için görev yapıyoruz

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde AK Parti Tekirdağ teşkilatını ziyaret için kentte geldi. Önce polisevindeki bayramlaşma programına katılan Bakan Bolat, daha sonra AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı binasına geçti. Bakan Bolat'a önceki dönem AK Parti Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Başkanı olarak görev yapan Dr. Mustafa Şentop, eşlik etti. Parti binasının bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programına katılan Bolat ve Şentop'u, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri, Mestan Özcan, Gökhan Diktaş ve Çiğdem Koncagül ile partililer karşıladı. Bakan Bolat, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin refah seviyesi için gece gündüz çalışacaklarını belirtti. Bolat, seçim değerlendirmesiyle başladığı konuşmasında bakanlık olarak çok çalışacaklarını ifade ederek şunları söyledi:

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"HEP BİRLİKTE HIZLI BİR ŞEKİLDE GÖREV YAPIYORUZ"

"Görevimiz halkımıza vatanımıza milletimize hizmet etmek. Devletimizi hükümetimizi temsil etmek ve başarılı faaliyetlerle hükümetimizin seçim vaatlerini uygulayarak halkımızın refahının artmasını sağlamak. Sağlık ve huzur içinde yaşamalarını, satın alma güçlerinin artmasını sağlamak, ülkemizin, halkımızın müreffeh yarınlara ulaşmasını sağlamak. Bu konuda gece gündüz 7-24 çalışacağımızdan emin olabilirsiniz. Nitekim hızlı bir şekilde çalışmaya başladık. Bütün kabini üyesi arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep birlikte hızlı bir şekilde görev yapıyoruz. Bu noktada her zaman sizlerin yanındayız, hizmetinizdeyiz, emrinizdeyiz. Bunu bilin kapımız daima açık, bizler her zaman ulaşabilirsiniz."