Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye'nin geleceği 3G'den geçiyor

Haberin Devamı

Bakan Bolat, Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) "Genç Yönetici Okulu" programında konuştu.

Türkiye'nin geleceğinin 3G'den ve iyi bir insan olmaktan geçtiğini belirten Bolat, "3G demek, geleceğimiz=gençlerimiz+girişimcilerimiz. Bana göre, Türkiye'nin geleceği telekomünikasyondaki 3G'den değil, bu 3G'den geçiyor. Buna ek olarak, az önce TÜGVA'lı arkadaşlar bana 'insan nasıl olmalı?' diye sordu, tek kelimeyle dedim ki 'insan iyi olmalı...' İyi insan=iyi Müslümandır, iyi Müslüman olursanız da zaten iyi insan olursunuz. Çünkü zaten bunun gereklerini yapacaksınız. Şimdi yaşınız genç, üniversite çağlarındasınız. Lise veya üniversite sonrası yöneticilik dönemleri başlayacak. Bu çok uzun bir yoldur arkadaşlar. Dijital çağda bu yol çok kısa da olabilir. Ancak, bir bina nasıl tuğlalar üstüne kurularak yükseliyorsa, hayat yolu da böyle… İnsanın ömrü de tuğlaların üst üste kurulması gibi ilerleyen bir yoldur. Burada önemli olan hayatın doğrularını uygulayabilmektir." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"OLMASI GEREKEN DE BİLGİDİR, TECRÜBEDİR"

Ticaret Bakanı Bolat, kişinin yalnızca bildiğini yapmak istemesinin mümkün olduğunu ancak bunun pahalı, zorlu ve uzun bir yol olduğunu belirterek, işte ve günlük hayatta tecrübenin önemine dikkati çekti. Bolat şöyle konuştu:

"Size bir söz daha söyleyeyim. 'Varsan varsın, yoksan yoksun.' Bu şu demek, eğer siz bir şeyler yapıp, ortaya bir şeyler koyabilirseniz varsınız. Eğer siz bir şey yapmıyorsanız yok kabul edilirsiniz. Bir diğer husus, yöneticilik ya da liderlik konusunda ilerlemek istiyorsanız, çok iyi ve doğru rol modelleriniz olmalı. Onlar hangi evrimlerden geçmişler, bunları dikkatlice takip etmeniz ve tecrübelerden istifade etmeniz gerek. Şu bir gerçek, gençler enerjiktir, dinamiktir, aksiyonerdir, hızlı hareket ederler, hızlı karar verirler. Bunlar çok iyi şeyler. Ama bunun yanında olması gereken de bilgidir, tecrübedir. Tecrübe ise esasen kandırılmalar ve yaşanan acılardır. Sizden öncekiler, takip ettiğiniz, konuştuğunuz kişiler bunları size anlatıyorlarsa bunları mutlaka dikkate alın arkadaşlar. Bunları dinlememek, kendi bildiğinizi yapmak istemek de bir yoldur ama pahalı, acı ve uzun bir yoldur."

Haberin Devamı

"TÜRKİYE'MİZDE GİRİŞİMCİLİK KONUSUNDA ÇOK İYİ BİR ORTAM VAR"

Bakan Bolat, Türkiye’de gençler için girişimciliğin büyük fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Bu alanda gelişim ve üretim için gerekli ortamın oluştuğunu vurgulayan Bolat, şöyle devam etti:

"Türkiye'mizde girişimcilik konusunda çok iyi bir ortam var. Ülkemiz dünyadaki ülkelerin çoğundan daha iyi durumda. Son 23 yılda hep olumlu büyüme kaydettik. Yıllık ortalama yüzde 5,4 reel büyümüşüz. Çok büyük badireler geçirdik ama hepsinin üstesinden geldik. Bu dönemde istikrarı koruyabilen, ekonomisi güçlü olan ve toplumsal huzurunu sağlayan ülkeler hızla yükselirler ve parlarlar. Herkes orayı adres görmek ister. Biz bu anlamda ekonomik gelişmemizi 23 yılda 1,6 trilyon dolara çıkararak dünyanın 16’ncı büyük ekonomisi olmayı başardık."

Haberin Devamı

"SOSYALLEŞME SİZE KOORDİNASYON, ORGANİZASYON GİBİ YETENEKLER KAZANDIRACAK"

Bolat, gençlerin sosyalleşmelerinin ve güçlü bir çevre oluşturmalarının koordinasyon ve organizasyon yetkinliklerini geliştireceğini belirterek, şu tavsiyelerde bulundu:

"Şimdi gençler okuyor, iyi eğitim almak istiyor. Arkadaşlarıyla sosyalleşmek istiyor. Okulu biter gitmez de iş sahibi olmak istiyor. Ve iyi bir işim olsun istiyor. Gençlerimiz, insanlarımız, vatandaşlarımız her şeyin en iyisine layık. Bu anlamda benim en büyük tavsiyem bir kere üniversitelerde, kulüplerde, gençlik kulüplerinde çalışın. Tecrübe sahibi olun. O size koordinasyon, organizasyon gibi yetenekler kazandıracak. Networking yeteneği kazandıracak. İnsan tanıyacaksınız. İyiler, kötüler gibi birçok tecrübeniz olacak."

Haberin Devamı

"SİZDEN BİR ŞEY ALACAĞINI GÖREN İŞVEREN, SİZİ KAYBETMEK İSTEMEZ"

Ömer Bolat, başta ülkeler olmak üzere dünyada herkesin yoğun bir rekabet içinde olduğunu belirterek, gençlere kendilerini sürekli geliştirmeleri çağrısında bulundu. Bolat, şunları kaydetti:

"Dünya bir yarış içinde, Türkiye de siz de etrafınızdakiler de hepiniz bir yarış içindesiniz. Güçlü bir eğitim, yabancı dil bilgisi, staj, tecrübe, başardığınız işler ve dünyayla ilgili bilginiz belirleyici unsurlar olacak. Dijitalleşmeye olan ilginiz, dünyanın gittiği dijital ekonomi, yeşil ekonomi, üretim ekonomisi konularındaki bilgileriniz hep değer ifade edecek. Şunu bilin ki sizden bir şey alacağını gören işveren, sizi kaybetmek istemez. Ama sizden bir şey kazanmayacağını görürse başkalarına bakar."

Haberin Devamı

Herkesin yönetici olmak zorunda olmadığına vurgu yapan Bolat, Türkiye’nin kalkınma hedefleri doğrultusunda her alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Yöneticilik anlamında, liderlik anlamında şunu söylemek istiyorum. Müteşebbislik, Allah vergisi bir kabiliyet, bir değer. Herkes de olmayabilir. Herkes patron, girişimci olamayabilir. Bizim öğretmene, doktora, mühendise, yazılım uzmanına, kriptoloji uzmanına, askere, polise, hemşireye, esnafa, akademisyene… her meslek grubuna ihtiyacımız var. Önemli olan kişinin kendisini geliştirip iyi ve doğru bir insan olmasıdır."

"İŞ HAYATINDA GÜVEN ÇOK ÖNEMLİDİR"

Bakan Bolat, tasarruf yapmanın, birikim oluşturmanın ve kötü günler için hazırlıklı olmanın önemine vurgu yaptığı konuşmasında, insanların maddi kazanç kadar güven ve itibar da biriktirmesi gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Güvenilir biri olmak da çok önemli. Güvenilir biri olmayı nasıl başarabilirsiniz? Bir kere doğru sözlü, karakterli, iyi, uyumlu, güçlü karakterli olursanız ve bir söz verdiğinizde o sözünüzü eksiksiz yaparsanız, fitne, fücur, nifak çıkarmazsanız, kendi aleyhine olan konularda bile hakkaniyetli olup hatanızı kabul ederseniz size olan güven artar. İş hayatında güven çok önemlidir."

"BAŞKALARININ GÖNLÜNÜ VE GÜVENİNİ KAZANMAK İSTİYORSANIZ TATLI DİLLİ OLMAK ÖNEMLİ"

Bolat, bireyler arası iletişim kadar kitlelerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisinin de başarı açısından önemli olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"İletişim çok önemli bir şey. Tabii insandan insana değişebiliyor. Herkesin fıtratı, tabiatı, yaradılışı farklı. Yani herkes tornadan çıkmış gibi aynı olamaz. Ama doğrular tektir. Sevgili Peygamber'imiz bize dedi ki, bir, gülümseyiniz, iki, tatlı dille konuşunuz, yumuşak olunuz. Şimdi başkalarının gönlünü ve güvenini kazanmak istiyorsanız, tatlı dil, gülümsemek, halktan biri olmak, onunla dertlenmek, dinlenmek, onun şikayetlerini, dertlerini, sevincini paylaşmak bu açıdan çok önemli."

Dijital çağda kitleleri yanlış yönlendirmesi bakımından yalanın nükleer silahtan daha tehlikeli hale geldiğini belirten Bolat, şöyle konuştu:

"Kitleleri etkileyebilmek de çok önemli. Bugün sosyal medya algılar dünyasında dönüştü. Yalan haberlerin milyonlarca görüntüleme aldığı, herkesin de buna inanmaya başladığı, inandığı bir çağda yaşıyoruz. Burada doğru-yanlış, gerçek-algı mücadelesi var. Dijitalleşme devrimi hayatı zorlaştırdı. Hem kolaylaştırdı, hem zorlaştırdı. Kolaylaştırdı, hızlandırdı. Birçok şeylere hızlıca ulaşabiliyoruz. Bilgi, alışveriş, her şey olabiliyor. Ama yalanla mücadele etmek çok zorlaştı. Çünkü yalan, nükleer silahtan daha tehlikeli bir hale geldi."

"YIKICI OLMAK İYİ BİR ŞEY DEĞİL"

Ticaret Bakanı Bolat, son olarak ortak hedeflere ulaşabilmek adına uyum içinde çalışma kültürünün ve ekip ruhunun büyük önem taşıdığının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"İş hayatınızda, aile, komşuluk hayatınızda sizin gibi olmayan çok insanlarla karşılaşacaksınız. Onlarda kendinizi görmeyi beklemeyin. Onlar başkası, siz başkasısınız. 'Bununla aynı ortamda bulunmak istemiyorum, ben ayrılıyorum' anlayışıyla hareket eden sadece kendine zarar verir. Bu yarışta, bu rekabette geçilirsiniz. Onun için iddialı olmak çok iyi bir şey. Ama yıkıcı olmak iyi bir şey değil. Başkalarının hatalarını afişe etmek, onun kötülüğünü istemek, onun yerine kötü yolla geçmeye çalışmak çok yanlış. Başarılı olmak için birilerinin üstüne basmak, tepesine basmak, ona iftira atmak, nifak çıkarmak bunlar kötü şeyler. Sakın ola ki bu tip şeylere yaklaşmayın. Kötü insanlar gördüğünüzde uzak durun. Merak etmeyin, iyi insanların sayısı, doğru insanların sayısı fazladır."