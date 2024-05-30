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Ticaret Bakanı Bolat, DTİK mensubu iş insanlarıyla bir araya geldi

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#Ömer Bolat#Dünya Türk İş Konseyi#Belçika
Ticaret Bakanı Bolat, DTİK mensubu iş insanlarıyla bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2024 19:40

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Belçika'da Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) mensubu iş insanlarıyla bir araya geldi.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Belçika’daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Bolat, başkent Brüksel’de Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) mensubu iş insanlarıyla bir araya geldi. Buluşmada, Türkiye'nin küresel ticaret ağındaki güçlü varlığını ve etkisini artırmak için yapabileceklerimize dair istişarelerde bulunduklarını belirten Bolat, “Ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığımızı ve birlikte atacağımız adımlar konusunda heyecanlı olduğumuzu ifade ettik. Toplantıda, küresel ekonomideki son gelişmeler ve ticaret alanındaki fırsatları ele alarak, Türkiye'nin iş dünyasına sunduğu avantajları ve destekleri detaylı bir şekilde paylaştık. Özellikle, Türk iş insanlarının dünya genelindeki faaliyetlerinin, ülkemizin ekonomik gücünü artırmadaki rolünü ve önemini vurguladık” dedi.

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Ticaret Bakanı Bolat, DTİK mensubu iş insanlarıyla bir araya geldi

Dünya Türk İş Konseyi mensubu iş insanlarının uluslararası ticaret arenasında daha da etkin olmasını sağlayacak muhtelif projelerin de üzerinde durduklarını belirten Bolat, “Ortak hedeflerimize ulaşmak için birlikte çalışmanın ve dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya koyduk. Türkiye'nin küresel ticaretteki başarısını artırmak için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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#Ömer Bolat#Dünya Türk İş Konseyi#Belçika

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