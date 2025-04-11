Ticaret Bakanı Bolat, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında temaslarda bulundu

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, söz konusu görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Szijjarto ile Antalya Diplomasi Forumu vesilesiyle bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerine işaret eden Bolat, "Görüşme kapsamında, geçtiğimiz yıl 4,5 milyar dolar olarak gerçekleşen ikili ticaret hacmimizi 6 milyar dolara çıkarmak konusunda kararlılığımızı vurguladık." ifadesini kullandı.

Bolat, bu hedefe ulaşma doğrultusunda gelecek ay Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Türkiye-Macaristan 9. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nın önemini bir kez daha teyit ettiklerini belirtti. Türk müteahhitlerin Macaristan'da üstelendiği yaklaşık 2 milyar dolarlık 68 projeden duydukları memnuniyeti dile getiren Bolat, yakın işbirliğinin başta Afrika, Ukrayna ve Türk Cumhuriyetleri'nde olmak üzere derinleşerek gelişmesi hususundaki kararlılığı vurguladı.

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Görüşmede ayrıca, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sürecinde Macar Hükümetinin tam desteğini talep eden Bolat, "İş dünyamızın karşılaştığı haksız vize uygulamasının ve çalışma izinlerinin tedarikinde karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik adımlar beklediğimizi vurguladık. Türk taşımacılarının karşılaştığı kota sorununun aşılması ve BiReg sisteminin getirdiği ek maliyetlerin çözümü hususunda adım atılması gerektiğinin altını bir kez daha çizdik." değerlendirmesinde bulundu.

"Zrinyi 2026 Military Force Development Programı" çerçevesinde Ejder Yalçın zırhlı personel taşıyıcısının Macaristan'da üretilecek olmasının, savunma sanayisindeki işbirliğinin en önemli adımlarından biri olduğunu belirten Bolat, görüşmenin sonunda Szijjarto ile sık sık bir araya gelerek kazan-kazan ilkesi çerçevesinde ilişkilerin bir adım öteye taşınması hususunda mutabakata vardıklarını bildirdi.

"TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI'NI YAKIN GELECEKTE HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Bolat, Maldivler Dışişleri Bakanı Khaleel ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geleceği hakkında verimli bir görüşme yaptıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kısa süre önce imzaladığımız Tercihli Ticaret Anlaşması'nı yakın gelecekte hayata geçireceğiz. Bu anlaşmanın ticari ve ekonomik işbirliğimize önemli katkı sağlayacağı konusunda hemfikiriz. Turizm alanında Maldivler'deki yatırım fırsatları hakkında bilgi veren Bakan Khaleel ile turizm sektörü başta olmak üzere diğer alanlarda karşılıklı yatırımları teşvik etmek konusunda mutabık kaldık."

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"SENEGAL İLE KAZAN-KAZAN POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE İŞBİRLİĞİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Senegal'in Ankara Büyükelçisi Moustapha Sokhna Diop'u da kabul ettiklerinin altını çizen Bolat, şunları kaydetti:

"Afrika'daki önemli ortaklarımızdan biri olan Senegal ile kazan-kazan politikası çerçevesinde ikili ticari ve ekonomik işbirliğimizi geliştirmeyi sürdürürken, Senagal'in altyapı ve kalkınma hedeflerine yönelik desteğimiz de tamdır. Türkiye olarak, Afrika'nın ve bölge ülkelerinin istikrarına büyük bir önem veriyoruz."