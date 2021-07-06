Ticaret Bakanı açıkladı: 462 litre likit eroin ele geçirildi

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Ticaret Bakanlığı’mıza bağlı gümrük muhafaza ekipleri tarafından Gürbulak Sınır Kapısı’ndan ülkemize sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildi. Bu, Türkiye’de muhafaza ekiplerimizce likit olarak yakalanan en büyük miktar. Bakanlık personelimizi tebrik ediyorum” dedi.

‘BADY’ VE ‘KUNTİZ’ BULDU

İran’dan İsviçre’ye gitmek üzere Gürbulak Gümrük Kapısı’na gelen Aziz P. yönetimindeki TIR, giriş, kayıt ve pasaport giriş işlemlerinin ardından risk analizi kapsamında X- Ray tarama cihazına sevk edildi. Yapılan taramada, aracın dorse altında yemek dolabı ile malzeme dolabının arasında bulunan frigo (soğutucu) yakıt deposundan şüphelenen müdürlük görevlileri, TIR’ı arama hangarına çekti. Burada yapılan çalışmada, frigonun çalışmasını sağlayan yakıt deposunun, frigo ile herhangi bir bağlantısının olmadığı ve frigonun motorunun çalışmadığı tespit edildi. Müdürlüğün narkotik dedektör köpekleri ‘Bady’ ve ‘Kuntiz’in de frigo yakıt deposuna tepki vermesi üzerine yakıt deposundan alınan sıvı maddenin, uyuşturucu madde test kitinde yapılan analiz sonucu likit eroin olduğu saptandı. 462 kilo uyuşturucu maddeye el koyuldu. Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı’nca konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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