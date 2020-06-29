Tıbbiye'de yeni gelenek: Stetoskop kardeşliği

Her şey 19 Haziran’da Kafa Radyo’da yayınlanan ‘Matrix’ isimli programda, bir tıp fakültesi son sınıf öğrencisinin stetoskopunun olmadığını söylemesiyle başladı. Psikiyatrist Semih Dikkatli, bu durumu “Dün bir tıp fakültesi üçüncü sınıf öğrencisinin (intörn) stetoskobu olmadığını öğrendim. Ülkemizde stetoskobu olmayan intörn varsa bu biraz da biz doktor büyüklerinin ayıbıdır” diyerek sosyal medyadan duyurdu ve ‘StetoskopsuzTıbbiyeliOlmaz’ etiketiyle çağrı yaptı. Yüzlerce öğrencinin çağrıya yanıt vermesi üzerine kişisel olarak başlayan yardımlaşma ‘Medikritik.com’ isimli sağlık haberleri sitesinin çatısı altında, ‘Askıda Stetoskop’ isimli bir kampanyaya dönüştü. Medikritik.com’un, kendi de İstanbul Tıp Fakültesi’nden bu sene mezun olarak hekimlik hayatına başlayan yayın yönetmeni Eren Öztürk, kampanyayı “Stetoskop ihtiyacı olan öğrenci ile stetoskop bağışlayacak kişiler arasında köprü görevi görerek dayanışmayı ve paylaşımı artırmayı hedefliyor. Kampanyayı bir gelenek haline getirmeyi istiyoruz; bu sene stetoskop alan stajyer doktorların ileriki yıllarda bağışçımız olacağını düşünüyoruz” diye açıkladı.

UZUN VADELİ ÇÖZÜM YERLİ ÜRETİM

Bugüne kadar bine yakın başvuru aldıklarını belirten Öztürk, stetoskop kardeşliğini şöyle anlattı: “Taleplerin çoğu Çukurova, Van Yüzüncü Yıl, Hatay Mustafa Kemal, Konya Meram gibi Anadolu illerindeki tıp fakültelerinden geliyor. Tıp fakülteleri altı yıllık. Üçüncü seneden sonra hastayla yüz yüze gelinen pratik eğitim ağır basar. Dördüncü sınıfta hasta görmeye başlayınca da stetoskop ihtiyacı baş gösterir. Tıp fakültesi öğrencileri, stetoskoplarını tıpkı ders kitapları gibi kendileri almak zorunda. Döviz kuruna bağlı ithal stetoskop fiyatları çok arttı. 2014 yıllarında 150-200 TL olan stetoskoplar şu an 800-1000 TL arasında. Yerli üretimimiz olmadığından yabancı markalar stetoskop piyasasının yüzde 100’ünü kaplıyor. Fiyatların artması tıp fakültesi öğrencilerinin stetoskoplarını alamayıp arkadaşlarınınkiyle idare etmesine yol açtı. ‘Askıda Stetoskop’ kampanyası bu sorunun ancak kısa vadeli çözümü olabilir. Uzun vadeli çözüm yerli stetoskop üretimimizdir.”

‘ONLAR DA BAĞIŞÇI OLACAK’

Kampanyaya bağışçı olarak katılan kişi sayısının 60’ı bulduğunu ifade eden Öztürk, “Başvurular her sınıftan, dolayısıyla pratik eğitimi daha fazla olan büyük sınıflardan daha aza doğru dağıtım yapıyoruz. Bu sene stetoskop alanlar da mezun olunca ilk maaşlarıyla kampanyaya bir stetoskop bağışlayabilecek. Para kabul etmiyoruz. Medikritik.com sitesindeki formları dolduran kişilerin ya kendi ya da yeni stetoskopları göndermelerini rica ediyoruz. Bağışçının evvelden beri kullandığı iş gören ancak eski bir stetoskopu varsa onu da kabul ediyoruz. Bilmeyenlere kaliteli bir stetoskop alacakları yeri de öneriyoruz. Özellikle emekli hekimlerden ‘Askıda Stetoskop’ kampanyasına daha fazla destek olmalarını bekliyoruz” dedi.

‘İLK MAAŞIMLA GÖNDERECEĞİM’

- Ben de Tibbiyeli Hikmet’in yolundan giden, psikiyatriye meraklı hekim adayı kardeşlerimden birine stetoskop hediye etmek isterim.

- Ben hediyemi aldım kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Darısı bulamayan ihtiyacı olanlara, maaşa geçtiğimde benim de sözüm olsun.

- Öğrenciyken biriktirdiğim paramla aldığım, öğrencilik dışında kullanmayıp sakladığım ve bu sebeplerle manevi değeri benim için yüksek olan bu stetoskobumu bir tıbbiyeliye hediye ettim.

- İlk kullandığım stetoskobu yolladım. O ilk hastaların muayenelerini yaparken, benzer heyecanı onun da yaşamasını isterim.

- Nöroloji çekiçsiz tıp fakültesi stetoskopsuz olmaz. İhtiyacı olan bir kardeşim bana yazsın lütfen.

- Ekimde atanacağım, ilk maaşımla ben de ihtiyacı olan bir tıbbiyeliye stetoskop sözü veriyorum.





‘ONUR VE DAYANIŞMA’

Kendi stetoskobunu da bağışladığını söyleyen Eren Öztürk, “Biz tıp fakültesinde mezuniyet belgemizi hekim meslektaşlarımızdan alırız. O kâğıt parçası sadece bir belge olmaktan çıkar, bir onur ve dayanışma aracına dönüşür. Stetoskop da büyükten küçüğe bir deneyim aktarımı imgesi. O yüzden ‘Askıda Stetoskop’ tek taraflı bir yardım kampanyası değil, mezun olan tıp fakültesi öğrencilerinin de sürdüreceği yeni bir gelenek. Bana stetoskopumu üst dönemimdeki mezun arkadaşım hediye etmişti. Şimdi mezun oluyorum. Stetoskopumu #AskıdaStetoskop kampanyasına bağışlayacağım. Umarım alan kişi de mezun olunca alt dönemine verir. Tıbbiyelilerin stetoskop kardeşliğini bu şekilde kuracağız. Stetoskop bağışlarının sadece doktorlardan geleceğini düşünüyorduk ancak gördük ki ev hanımından, öğretmenine birçok kesimden bağış geliyor” ifadelerini kullandı.