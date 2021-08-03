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Tıbbi Laboratuvar Teknikleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçların duyurulmasının ardından da tercih dönemi başlayacak. Bu süreçte tercih edilecek bölümlerin taban puanları da araştırılıyor. Peki Tıbbi Laboratuvar Teknikleri taban puanları kaç? İşte Tıbbi Laboratuvar Teknikleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021...
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak olan üniversite adayları da bölüm puanlarını araştırmaya başladı. Bunlardan biri de Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Tıbbi Laboratuvar Teknikleri taban puanları nedir? İşte detaylar...
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont.
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|7
|337,80516
|281.089
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|5
|337,40317
|282.700
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|4
|333,77513
|297.127
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|70
|326,99391
|326.520
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına)
|TYT
|10
|325,30278
|334.244
|EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|65
|316,59142
|376.953
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|50
|314,27091
|389.467
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|65
|314,24003
|389.638
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|70
|311,10295
|407.168
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|5
|310,88557
|408.395
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|70
|308,91921
|419.818
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|70
|308,42488
|422.692
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|60
|308,17432
|424.187
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|60
|308,03931
|425.036
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|5
|307,51680
|428.188
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|70
|307,49475
|428.311
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|306,83316
|432.287
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|12
|306,58555
|433.854
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|12
|306,24917
|435.801
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|305,45183
|440.622
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|60
|304,82105
|444.436
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|70
|304,35743
|447.335
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|65
|304,33024
|447.513
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|80
|303,68400
|451.568
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|302,87252
|456.918
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|75
|302,51479
|459.163
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ankara)
|TYT
|60
|302,17212
|461.383
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|70
|301,88853
|463.230
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|60
|301,73313
|464.204
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|11
|301,63124
|464.860
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|70
|301,49547
|465.781
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|70
|301,29699
|467.114
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|65
|301,17514
|467.883
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|70
|299,68379
|477.788
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|65
|299,33359
|480.140
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|12
|299,04820
|482.081
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|65
|298,95875
|482.683
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|60
|298,73863
|484.178
|UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|298,55971
|485.410
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|70
|297,79935
|490.534
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|297,79030
|490.600
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|297,52196
|492.422
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|70
|297,49150
|492.615
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|60
|297,15595
|494.902
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|65
|296,39656
|500.125
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|60
|296,34523
|500.466
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|296,29375
|500.818
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|65
|296,26503
|501.007
|TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|295,62596
|505.506
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|60
|295,08606
|509.326
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|60
|295,01337
|509.825
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|60
|294,96220
|510.185
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|65
|294,86880
|510.908
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|60
|294,58530
|512.906
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|60
|294,12493
|516.107
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|75
|293,70654
|519.147
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|293,61276
|519.828
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|11
|293,54937
|520.293
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|60
|293,23147
|522.558
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|40
|293,06465
|523.754
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|10
|292,90981
|524.888
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|50
|292,88020
|525.089
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|60
|292,68206
|526.517
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|292,21128
|529.957
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|291,47840
|535.394
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|291,38439
|536.061
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|70
|291,01766
|538.823
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|290,83589
|540.187
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|70
|290,67216
|541.433
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|55
|290,63524
|541.711
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|70
|290,53496
|542.487
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|55
|290,51360
|542.649
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|35
|289,78950
|548.176
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|50
|289,66333
|549.151
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|7
|289,59087
|549.672
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|70
|289,46662
|550.664
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|60
|289,21697
|552.678
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|50
|289,12907
|553.347
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|70
|289,06595
|553.798
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|60
|288,91303
|554.982
|AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|70
|288,89766
|555.089
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|60
|288,87038
|555.302
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|288,86443
|555.340
|MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|30
|288,78472
|555.927
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|288,51723
|557.984
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|5
|288,45071
|558.506
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|11
|288,26286
|559.923
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|288,25389
|559.985
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|70
|288,17618
|560.537
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|75
|288,09460
|561.187
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|50
|287,98264
|562.022
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|3
|287,82060
|563.217
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|60
|287,55413
|565.302
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|60
|287,50279
|565.741
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|50
|287,50158
|565.750
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|40
|287,46030
|566.060
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|70
|287,21301
|568.035
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|65
|287,20210
|568.121
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|60
|286,98079
|569.861
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|4
|286,13600
|576.565
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|285,90853
|578.419
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|70
|285,85703
|578.822
|KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|60
|285,43955
|582.098
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|11
|284,65180
|588.408
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|50
|284,55997
|589.124
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|65
|284,46079
|589.939
|AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|40
|284,40551
|590.380
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|60
|284,29660
|591.266
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|40
|284,07874
|593.053
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|284,03196
|593.417
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|283,74442
|595.809
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|7
|282,98368
|602.077
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|70
|282,61302
|605.121
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|282,55994
|605.536
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|60
|282,54866
|605.632
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|10
|282,14180
|608.978
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|282,05449
|609.708
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|60
|281,98981
|610.262
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|40
|281,97470
|610.383
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|50
|281,89525
|610.995
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|40
|281,33279
|615.724
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|5
|281,28281
|616.170
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|60
|281,17759
|617.015
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|50
|281,07840
|617.843
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|60
|280,88682
|619.438
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|280,72567
|620.778
|BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|60
|280,65404
|621.431
|AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|60
|280,43508
|623.315
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|60
|279,98416
|627.159
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|70
|279,81876
|628.554
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|50
|279,29267
|633.020
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|60
|278,67134
|638.391
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|50
|278,42675
|640.503
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|5
|277,98633
|644.301
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|60
|277,65684
|647.177
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|60
|277,61014
|647.570
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|60
|277,22507
|650.904
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|80
|276,63865
|655.988
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|275,70405
|664.350
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|40
|275,67753
|664.581
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|65
|275,50728
|666.109
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|60
|275,44649
|666.642
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|3
|275,35780
|667.415
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|80
|275,30608
|667.898
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|60
|274,66814
|673.556
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|50
|274,18420
|677.867
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|80
|273,93749
|680.108
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|273,39206
|685.077
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|40
|272,89557
|689.702
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|60
|272,85313
|690.074
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|60
|272,62348
|692.196
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|60
|272,38627
|694.339
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|50
|272,19058
|696.153
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|272,01957
|697.774
|ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|30
|271,82257
|699.653
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|271,31349
|704.444
|HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|50
|269,96230
|717.083
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|40
|269,66763
|719.772
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|60
|269,29819
|723.360
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|40
|268,98596
|726.348
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|50
|268,56503
|730.482
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|40
|267,28128
|742.890
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|264,26192
|772.929
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|263,32087
|782.472
|UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|16
|262,75914
|788.080
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|68
|251,44177
|911.302
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|25
|249,12390
|937.685
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|63
|246,11767
|972.476
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|68
|243,06093
|1.008.754
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|16
|240,20151
|1.042.729
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|68
|239,35483
|1.053.019
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|27
|237,31115
|1.077.509
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|59
|235,60585
|1.098.312
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|21
|234,42031
|1.112.773
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|51
|232,82822
|1.132.558
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|51
|227,38638
|1.202.083
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|51
|227,06440
|1.206.274
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|TYT
|40
|227,03081
|1.206.740
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|51
|226,23985
|1.217.319
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|2
|225,50893
|1.226.947
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|38
|225,29997
|1.229.679
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|40
|220,45758
|1.294.430
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|51
|219,80737
|1.303.264
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|51
|219,56022
|1.306.535
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|47
|218,96905
|1.314.574
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|51
|217,03120
|1.340.276
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|2
|215,73829
|1.357.871
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|2
|213,47611
|1.388.700
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|210,00244
|1.436.777
|TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|45
|208,50039
|1.457.831
|UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|18
|207,18532
|1.476.469
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|TYT
|59
|206,28358
|1.489.241
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|51
|205,67951
|1.497.996
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|30
|203,57395
|1.527.922
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|38
|202,09948
|1.549.299
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|59
|201,70155
|1.555.097
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|59
|201,61755
|1.556.352
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|201,43048
|1.559.096
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|20
|200,71126
|1.569.312
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|25
|199,90107
|1.580.777
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|42
|198,91556
|1.594.717
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|1
|198,58133
|1.599.247
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|27
|197,97862
|1.607.679
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|TYT
|39
|196,94592
|1.621.825
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|TYT
|23
|195,74741
|1.637.484
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|25
|195,13678
|1.645.263
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|28
|191,08010
|1.690.319
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|190,48093
|1.695.755
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|29
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|42
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%25 İndirimli) (Ücretli)
|TYT
|51
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|28
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|12
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|3
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|25
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|20
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%25 İndirimli) (Ücretli)
|TYT
|51
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|50
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|10
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|9
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|2
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|1
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|1