Tıbbi Laboratuvar Teknikleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak olan üniversite adayları da bölüm puanlarını araştırmaya başladı. Bunlardan biri de Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Tıbbi Laboratuvar Teknikleri taban puanları nedir? İşte detaylar...

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 7 337,80516 281.089 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 5 337,40317 282.700 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 4 333,77513 297.127 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70 326,99391 326.520 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) TYT 10 325,30278 334.244 EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 65 316,59142 376.953 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 50 314,27091 389.467 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 65 314,24003 389.638 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70 311,10295 407.168 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 5 310,88557 408.395 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70 308,91921 419.818 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70 308,42488 422.692 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60 308,17432 424.187 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60 308,03931 425.036 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 5 307,51680 428.188 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70 307,49475 428.311 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 9 306,83316 432.287 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 12 306,58555 433.854 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 12 306,24917 435.801 ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 6 305,45183 440.622 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60 304,82105 444.436 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70 304,35743 447.335 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 65 304,33024 447.513 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 80 303,68400 451.568 İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 6 302,87252 456.918 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 75 302,51479 459.163 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ankara) TYT 60 302,17212 461.383 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70 301,88853 463.230 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60 301,73313 464.204 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 11 301,63124 464.860 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70 301,49547 465.781 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70 301,29699 467.114 MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 65 301,17514 467.883 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70 299,68379 477.788 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 65 299,33359 480.140 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 12 299,04820 482.081 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 65 298,95875 482.683 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60 298,73863 484.178 UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 6 298,55971 485.410 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70 297,79935 490.534 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 8 297,79030 490.600 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 9 297,52196 492.422 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70 297,49150 492.615 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60 297,15595 494.902 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 65 296,39656 500.125 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60 296,34523 500.466 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 6 296,29375 500.818 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 65 296,26503 501.007 TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 8 295,62596 505.506 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60 295,08606 509.326 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli) TYT 60 295,01337 509.825 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60 294,96220 510.185 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 65 294,86880 510.908 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60 294,58530 512.906 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli) TYT 60 294,12493 516.107 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 75 293,70654 519.147 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 9 293,61276 519.828 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 11 293,54937 520.293 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60 293,23147 522.558 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 40 293,06465 523.754 LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 10 292,90981 524.888 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 50 292,88020 525.089 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli) TYT 60 292,68206 526.517 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 9 292,21128 529.957 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 9 291,47840 535.394 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 9 291,38439 536.061 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70 291,01766 538.823 FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 6 290,83589 540.187 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70 290,67216 541.433 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli) TYT 55 290,63524 541.711 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70 290,53496 542.487 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 55 290,51360 542.649 KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 35 289,78950 548.176 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli) TYT 50 289,66333 549.151 İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 7 289,59087 549.672 UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70 289,46662 550.664 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60 289,21697 552.678 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 50 289,12907 553.347 BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70 289,06595 553.798 AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60 288,91303 554.982 AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70 288,89766 555.089 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60 288,87038 555.302 ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 6 288,86443 555.340 MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 30 288,78472 555.927 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 9 288,51723 557.984 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 5 288,45071 558.506 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 11 288,26286 559.923 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 6 288,25389 559.985 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70 288,17618 560.537 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 75 288,09460 561.187 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli) TYT 50 287,98264 562.022 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 3 287,82060 563.217 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60 287,55413 565.302 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60 287,50279 565.741 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli) TYT 50 287,50158 565.750 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 40 287,46030 566.060 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70 287,21301 568.035 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 65 287,20210 568.121 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli) TYT 60 286,98079 569.861 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 4 286,13600 576.565 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 9 285,90853 578.419 SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70 285,85703 578.822 KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60 285,43955 582.098 KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 11 284,65180 588.408 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 50 284,55997 589.124 SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 65 284,46079 589.939 AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 40 284,40551 590.380 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli) TYT 60 284,29660 591.266 SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 40 284,07874 593.053 DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 6 284,03196 593.417 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 8 283,74442 595.809 İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 7 282,98368 602.077 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70 282,61302 605.121 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 9 282,55994 605.536 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60 282,54866 605.632 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 10 282,14180 608.978 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 9 282,05449 609.708 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli) TYT 60 281,98981 610.262 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 40 281,97470 610.383 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 50 281,89525 610.995 HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 40 281,33279 615.724 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 5 281,28281 616.170 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60 281,17759 617.015 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 50 281,07840 617.843 UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli) TYT 60 280,88682 619.438 KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 9 280,72567 620.778 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60 280,65404 621.431 AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli) TYT 60 280,43508 623.315 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli) TYT 60 279,98416 627.159 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70 279,81876 628.554 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 50 279,29267 633.020 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli) TYT 60 278,67134 638.391 AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli) TYT 50 278,42675 640.503 İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 5 277,98633 644.301 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli) TYT 60 277,65684 647.177 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli) TYT 60 277,61014 647.570 BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli) TYT 60 277,22507 650.904 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 80 276,63865 655.988 KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 8 275,70405 664.350 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 40 275,67753 664.581 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 65 275,50728 666.109 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli) TYT 60 275,44649 666.642 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 3 275,35780 667.415 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 80 275,30608 667.898 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60 274,66814 673.556 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 50 274,18420 677.867 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 80 273,93749 680.108 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 6 273,39206 685.077 İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 40 272,89557 689.702 SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli) TYT 60 272,85313 690.074 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60 272,62348 692.196 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli) TYT 60 272,38627 694.339 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli) TYT 50 272,19058 696.153 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 9 272,01957 697.774 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 30 271,82257 699.653 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 9 271,31349 704.444 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 50 269,96230 717.083 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli) TYT 40 269,66763 719.772 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli) TYT 60 269,29819 723.360 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli) TYT 40 268,98596 726.348 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli) TYT 50 268,56503 730.482 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli) TYT 40 267,28128 742.890 ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34 264,26192 772.929 İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34 263,32087 782.472 UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 16 262,75914 788.080 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 68 251,44177 911.302 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 25 249,12390 937.685 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 63 246,11767 972.476 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 68 243,06093 1.008.754 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 16 240,20151 1.042.729 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 68 239,35483 1.053.019 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) (Ücretli) TYT 27 237,31115 1.077.509 KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 59 235,60585 1.098.312 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 21 234,42031 1.112.773 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 51 232,82822 1.132.558 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 51 227,38638 1.202.083 KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 51 227,06440 1.206.274 LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 40 227,03081 1.206.740 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 51 226,23985 1.217.319 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 2 225,50893 1.226.947 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 38 225,29997 1.229.679 İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 40 220,45758 1.294.430 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 51 219,80737 1.303.264 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 51 219,56022 1.306.535 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 47 218,96905 1.314.574 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 51 217,03120 1.340.276 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) (Ücretli) TYT 2 215,73829 1.357.871 DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) (Ücretli) TYT 2 213,47611 1.388.700 FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34 210,00244 1.436.777 TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) (Ücretli) TYT 45 208,50039 1.457.831 UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) (Ücretli) TYT 18 207,18532 1.476.469 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 59 206,28358 1.489.241 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 51 205,67951 1.497.996 DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 30 203,57395 1.527.922 İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 38 202,09948 1.549.299 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 59 201,70155 1.555.097 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 59 201,61755 1.556.352 ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34 201,43048 1.559.096 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 20 200,71126 1.569.312 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 25 199,90107 1.580.777 KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 42 198,91556 1.594.717 İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) (Ücretli) TYT 1 198,58133 1.599.247 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 27 197,97862 1.607.679 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 39 196,94592 1.621.825 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 23 195,74741 1.637.484 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 25 195,13678 1.645.263 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) (Ücretli) TYT 28 191,08010 1.690.319 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34 190,48093 1.695.755 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli) (Ücretli) TYT 29 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) (Ücretli) TYT 42 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%25 İndirimli) (Ücretli) TYT 51 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 28 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 12 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) (Ücretli) TYT 3 İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 25 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 20 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%25 İndirimli) (Ücretli) TYT 51 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 50 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) (Ücretli) TYT 10 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 9 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli) (Ücretli) TYT 2 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli) (Ücretli) TYT 1 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) (Ücretli) TYT 1

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