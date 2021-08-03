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Haber Giriş: 03.08.2021 - 10:20 | Son Güncelleme:

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

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Tıbbi Laboratuvar Teknikleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçların duyurulmasının ardından da tercih dönemi başlayacak. Bu süreçte tercih edilecek bölümlerin taban puanları da araştırılıyor. Peki Tıbbi Laboratuvar Teknikleri taban puanları kaç? İşte Tıbbi Laboratuvar Teknikleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021...

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak olan üniversite adayları da bölüm puanlarını araştırmaya başladı. Bunlardan biri de Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Tıbbi Laboratuvar Teknikleri taban puanları nedir? İşte detaylar...

Üniversite AdıBölümPuan TürüKont.Taban PuanıBaşarı Sırası
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT7337,80516281.089
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT5337,40317282.700
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT4333,77513297.127
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT70326,99391326.520
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına)TYT10325,30278334.244
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT65316,59142376.953
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT50314,27091389.467
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT65314,24003389.638
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT70311,10295407.168
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT5310,88557408.395
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT70308,91921419.818
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT70308,42488422.692
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT60308,17432424.187
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT60308,03931425.036
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT5307,51680428.188
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT70307,49475428.311
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT9306,83316432.287
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT12306,58555433.854
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT12306,24917435.801
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT6305,45183440.622
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT60304,82105444.436
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT70304,35743447.335
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT65304,33024447.513
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT80303,68400451.568
İZMİR KAVRAM  MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT6302,87252456.918
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT75302,51479459.163
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ankara)TYT60302,17212461.383
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT70301,88853463.230
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT60301,73313464.204
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT11301,63124464.860
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT70301,49547465.781
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT70301,29699467.114
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT65301,17514467.883
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT70299,68379477.788
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT65299,33359480.140
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT12299,04820482.081
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT65298,95875482.683
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT60298,73863484.178
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT6298,55971485.410
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT70297,79935490.534
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT8297,79030490.600
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT9297,52196492.422
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT70297,49150492.615
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT60297,15595494.902
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT65296,39656500.125
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT60296,34523500.466
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT6296,29375500.818
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT65296,26503501.007
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT8295,62596505.506
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT60295,08606509.326
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)TYT60295,01337509.825
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT60294,96220510.185
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT65294,86880510.908
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT60294,58530512.906
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)TYT60294,12493516.107
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT75293,70654519.147
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT9293,61276519.828
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT11293,54937520.293
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT60293,23147522.558
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT40293,06465523.754
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT10292,90981524.888
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT50292,88020525.089
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)TYT60292,68206526.517
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT9292,21128529.957
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT9291,47840535.394
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT9291,38439536.061
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT70291,01766538.823
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT6290,83589540.187
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT70290,67216541.433
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)TYT55290,63524541.711
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT70290,53496542.487
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT55290,51360542.649
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT35289,78950548.176
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)TYT50289,66333549.151
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT7289,59087549.672
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT70289,46662550.664
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT60289,21697552.678
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT50289,12907553.347
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT70289,06595553.798
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT60288,91303554.982
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT70288,89766555.089
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT60288,87038555.302
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT6288,86443555.340
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT30288,78472555.927
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT9288,51723557.984
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT5288,45071558.506
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT11288,26286559.923
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT6288,25389559.985
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT70288,17618560.537
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT75288,09460561.187
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)TYT50287,98264562.022
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT3287,82060563.217
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT60287,55413565.302
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT60287,50279565.741
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)TYT50287,50158565.750
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT40287,46030566.060
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT70287,21301568.035
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT65287,20210568.121
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)TYT60286,98079569.861
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT4286,13600576.565
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT9285,90853578.419
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT70285,85703578.822
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT60285,43955582.098
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT11284,65180588.408
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT50284,55997589.124
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT65284,46079589.939
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT40284,40551590.380
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)TYT60284,29660591.266
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT40284,07874593.053
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT6284,03196593.417
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT8283,74442595.809
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT7282,98368602.077
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT70282,61302605.121
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT9282,55994605.536
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT60282,54866605.632
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT10282,14180608.978
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT9282,05449609.708
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)TYT60281,98981610.262
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT40281,97470610.383
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT50281,89525610.995
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT40281,33279615.724
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT5281,28281616.170
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT60281,17759617.015
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT50281,07840617.843
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)TYT60280,88682619.438
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT9280,72567620.778
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT60280,65404621.431
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)TYT60280,43508623.315
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)TYT60279,98416627.159
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT70279,81876628.554
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT50279,29267633.020
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)TYT60278,67134638.391
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)TYT50278,42675640.503
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT5277,98633644.301
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)TYT60277,65684647.177
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)TYT60277,61014647.570
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)TYT60277,22507650.904
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT80276,63865655.988
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT8275,70405664.350
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT40275,67753664.581
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT65275,50728666.109
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)TYT60275,44649666.642
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT3275,35780667.415
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT80275,30608667.898
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT60274,66814673.556
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT50274,18420677.867
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT80273,93749680.108
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT6273,39206685.077
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT40272,89557689.702
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)TYT60272,85313690.074
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT60272,62348692.196
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)TYT60272,38627694.339
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)TYT50272,19058696.153
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT9272,01957697.774
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT30271,82257699.653
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT9271,31349704.444
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT50269,96230717.083
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)TYT40269,66763719.772
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)TYT60269,29819723.360
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)TYT40268,98596726.348
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)TYT50268,56503730.482
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)TYT40267,28128742.890
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT34264,26192772.929
İZMİR KAVRAM  MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT34263,32087782.472
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT16262,75914788.080
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT68251,44177911.302
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT25249,12390937.685
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT63246,11767972.476
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT68243,060931.008.754
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT16240,201511.042.729
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT68239,354831.053.019
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) (Ücretli)TYT27237,311151.077.509
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT59235,605851.098.312
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT21234,420311.112.773
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT51232,828221.132.558
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT51227,386381.202.083
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT51227,064401.206.274
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)TYT40227,030811.206.740
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT51226,239851.217.319
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT2225,508931.226.947
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT38225,299971.229.679
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT40220,457581.294.430
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT51219,807371.303.264
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT51219,560221.306.535
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT47218,969051.314.574
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT51217,031201.340.276
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) (Ücretli)TYT2215,738291.357.871
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) (Ücretli)TYT2213,476111.388.700
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT34210,002441.436.777
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) (Ücretli)TYT45208,500391.457.831
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) (Ücretli)TYT18207,185321.476.469
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)TYT59206,283581.489.241
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT51205,679511.497.996
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT30203,573951.527.922
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT38202,099481.549.299
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT59201,701551.555.097
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT59201,617551.556.352
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT34201,430481.559.096
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT20200,711261.569.312
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT25199,901071.580.777
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT42198,915561.594.717
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) (Ücretli)TYT1198,581331.599.247
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT27197,978621.607.679
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)TYT39196,945921.621.825
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)TYT23195,747411.637.484
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT25195,136781.645.263
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) (Ücretli)TYT28191,080101.690.319
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT34190,480931.695.755
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)TYT29  
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) (Ücretli)TYT42  
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%25 İndirimli) (Ücretli)TYT51  
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT28  
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT12  
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) (Ücretli)TYT3  
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT25  
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT20  
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%25 İndirimli) (Ücretli)TYT51  
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT34  
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT50  
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) (Ücretli)TYT10  
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT9  
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)TYT2  
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)TYT1  
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) (Ücretli)TYT1

 

 

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