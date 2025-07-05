Tıbbi kenevir eczanelere giriyor

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Teklife göre kenevirden elde edilen tıbbi ürünler, sağlık ve destek ürünleri sadece eczanelerde satılması şartıyla hastaların kullanımına sunulacak. Komisyonda muhalefet sözcüleri, bunun “uyuşturucu bağımlılığını artıracak potansiyel taşıdığını” savundu.

BAĞIMLILIK YAPMIYOR

Komisyona bilgi veren Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, teklifin küresel düzenlemelere paralel olduğunu, Avrupa Birliği üyesi 21 ülkede tıbbi kenevirin farklı düzeylerde yasal olduğunu ve çoğunluğunda eczanelerden alındığını vurguladı. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2018’de yayınlanan raporuna göre ürünün iyi bir güvenlik profiline sahip olduğunu ve bağımlılık yapmadığını belirten Üney, “Yalnızca eczanelerden satışa sunulması, içeriğinin denetlenebilirliği açısından çok büyük önem taşır. Farmasötik danışmanlık hizmeti de zorunlu tutulmakta” dedi.

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15 HASTALIĞA İYİ GELİYOR

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, tıbbi kenevirin 15’ten fazla hastalığın tedavisinde etkili olduğunu söyledi: “Uyuşturucu içermeyeni kronik ağrı, epilepsi, MS, ALS, parkinson, akne, diskinezi, sedef hastalığı, deli dana, romatoid artrit, mide bulantıları, kaygı, şizofreni, madde bağımlılığı, kalp hastalığı gibi birçok alanda kullanılıyor. Suiistimal edilmesin diye eczanelerde satılmasını istiyoruz. Reçeteyle satılacak zaten. Kişisel bakım ürünleri birçok ülkede marketlerde satılıyor; biz bunlara hiçbir şekilde izin vermiyoruz.”