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Haber Giriş: 10.08.2021 - 09:59 | Son Güncelleme:

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

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Tıbbi Görüntüleme Teknikleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercihler de gerçekleştirilecek. Tercih yapacak üniversite adayları eğitim almak istedikleri bölümlerin taban puanlarını araştırıyor. Peki Tıbbi Görüntüleme Teknikleri taban puanları kaç? İşte Tıbbi Görüntüleme Teknikleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021...

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Tıbbi Görüntüleme Teknikleri... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Tıbbi Görüntüleme Teknikleri taban puanları nedir? İşte detaylar...

Üniversite AdıBölümPuan TürüKont.Taban PuanıBaşarı Sırası
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT5354,38693223.423
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT6344,39493256.798
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT70344,09472257.886
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına)TYT6343,65833259.526
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT65330,04119313.019
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT65329,40132315.722
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT70322,90233345.545
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT70321,47853352.341
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT65320,30695358.002
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT60320,27358358.168
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT70319,85766360.235
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT60319,80007360.484
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT70319,62580361.341
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT7319,56528361.641
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT70318,76512365.720
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT75318,57795366.689
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT5318,57504366.699
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT70318,12567369.037
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT6317,09608374.283
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT10316,70609376.310
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ankara)TYT60316,41113377.941
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT60316,08631379.618
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT6315,23542384.198
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT8314,23750389.652
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT65313,98404391.118
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT60313,31644394.770
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT60312,79896397.659
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT70312,55530399.058
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT12312,51137399.316
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT70312,31857400.389
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT7311,62039404.341
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT12311,61113404.395
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT10311,37268405.689
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT60310,93637408.129
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT65309,99244413.504
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT65309,01974419.202
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT12308,85172420.212
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT6308,28405423.551
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT60307,47894428.404
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT70307,08332430.759
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT65307,04553430.993
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT50306,92894431.715
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT70306,89358431.904
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT60305,28012441.670
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT60305,04189443.093
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT75304,58942445.822
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT12304,11227448.812
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT70303,75728451.089
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT70303,59768452.147
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT8303,46474453.018
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Ücretli)TYT60303,27169454.301
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT8303,19947454.772
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Ücretli)TYT60303,12177455.259
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT11302,89366456.771
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT9302,78789457.450
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT11302,17596461.354
İZMİR KAVRAM  MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT3302,12645461.702
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT40301,60638465.037
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT7301,55020465.398
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT35301,38262466.555
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Ücretli)TYT60301,05086468.655
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT7300,17994474.379
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT70300,15812474.517
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT50299,90292476.272
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT70299,72684477.483
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT7299,67840477.835
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT11299,66070477.958
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Ücretli)TYT60299,14504481.439
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT70299,03490482.171
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT30298,85569483.399
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT70298,00236489.213
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT8297,82845490.331
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT12297,73851490.985
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT9297,10391495.256
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT9296,85614497.025
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT75296,70531498.071
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT9296,66152498.360
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT6296,24243501.142
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT12296,17985501.582
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Ücretli)TYT60296,11143502.066
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT11296,10252502.128
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT9295,89332503.623
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT8295,16891508.711
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT10294,84911511.057
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT6294,83304511.168
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT50294,77735511.545
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT9294,26764515.141
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT8293,93086517.544
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT3293,75259518.826
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT7293,28869522.150
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT7292,86250525.216
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT65292,60222527.087
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Ücretli)TYT60292,58910527.172
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT9292,52206527.677
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT8292,31074529.227
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT60292,22586529.861
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT40291,64416534.164
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT11291,43341535.714
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT6291,01259538.867
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT9290,85832540.041
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT9290,79249540.536
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT11290,44660543.107
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT6289,92729547.140
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT8289,68949548.908
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT9289,59655549.628
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT5289,24628552.449
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT8288,22486560.197
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT6287,40784566.497
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT35286,65084572.500
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT8286,27097575.453
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT50284,91508586.266
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT8284,60380588.799
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT9283,88613594.618
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT9283,76305595.653
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT10283,73685595.864
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT9283,47866597.980
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT6283,31255599.378
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT7283,22599600.102
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT34282,38538606.997
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT6281,72807612.390
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Ücretli)TYT60281,65645613.001
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT4281,45173614.797
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Ücretli)TYT55279,50965631.150
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT9279,24750633.458
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT20278,21962642.235
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT40273,36690685.316
İZMİR KAVRAM  MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT17271,08052706.565
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT68266,69142748.800
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT38266,45175751.156
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT10265,09583764.699
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT59262,17477794.083
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT58260,30398813.848
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT68259,59023821.514
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT4259,23210825.331
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT25258,63364831.689
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) (Ücretli)TYT30255,47725865.869
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT25255,27470868.101
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)TYT20252,89070894.736
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT8251,16286914.467
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT47249,64533931.788
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT37247,41140957.619
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT51246,23431971.147
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT33243,041061.008.974
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT10242,984871.009.672
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) (Ücretli)TYT27242,864041.011.057
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT51242,219711.018.747
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) (Ücretli)TYT14240,686881.036.930
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT34240,139841.043.474
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT51240,113531.043.822
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)TYT36239,900481.046.396
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT68238,190901.066.859
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT51237,952091.069.813
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) (Ücretli)TYT2237,397761.076.485
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)TYT50235,993771.093.576
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) (Ücretli)TYT45234,494531.111.875
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT34233,293321.126.648
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)TYT34232,583561.135.639
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT42232,157291.140.995
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)TYT59228,557341.186.776
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu)TYT28227,871751.195.712
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT50225,703051.224.378
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) (Ücretli)TYT2225,316651.229.469
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT34224,490471.240.494
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT59222,888201.261.826
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT55222,465161.267.454
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT50221,958051.274.296
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT30221,845641.275.853
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)TYT60221,651331.278.534
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT51220,772861.290.206
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT34219,117921.312.552
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) (Ücretli)TYT68218,628631.319.037
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT20216,906401.341.970
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) (Ücretli)TYT8216,588011.346.203
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT23215,878851.355.969
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT42214,941671.368.656
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) (Ücretli)TYT38214,509361.374.620
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT47213,541621.387.828
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT37212,941611.395.929
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT43212,184011.406.437
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT59211,617421.414.262
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) (Ücretli)TYT9211,453191.416.527
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT64211,381991.417.537
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT49210,661991.427.564
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT38210,521151.429.492
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT51210,089081.435.500
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) (Ücretli)TYT2208,393231.459.360
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT40208,059821.464.136
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT48206,123041.491.519
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) (Ücretli)TYT1204,654351.512.516
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT51204,065801.520.886
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT51201,020651.564.966
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT39200,763761.568.579
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT58200,181041.576.903
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) (Ücretli)TYT10200,017131.579.207
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)TYT27199,453581.587.141
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) (Ücretli)TYT1198,999391.593.621
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) (Ücretli)TYT1198,473201.600.737
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%25 İndirimli) (Ücretli)TYT24197,304091.616.863
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT50194,997821.647.033
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT31194,297061.655.452
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT33193,850291.660.833
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT42192,009271.681.121
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%25 İndirimli) (Ücretli)TYT51190,478431.695.782
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT51190,149521.698.703
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT16189,349381.705.112
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT65  
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)TYT2  
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) (Ücretli)TYT3  
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT34  
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT38  
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT36  
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT47  
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) (Ücretli)TYT15  
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)TYT5  
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) (Ücretli)TYT7  
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT10  
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT8  
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) (Ücretli)TYT4  
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT18  
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT10  
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT22  
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (KKTC Uyruklu)TYT1  
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)TYT1  
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) (Ücretli)TYT1  
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)TYT1  

 

 

 

 

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