Tıbbi Görüntüleme Teknikleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Tıbbi Görüntüleme Teknikleri... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Tıbbi Görüntüleme Teknikleri taban puanları nedir? İşte detaylar...

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 5 354,38693 223.423 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 6 344,39493 256.798 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70 344,09472 257.886 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) TYT 6 343,65833 259.526 EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 65 330,04119 313.019 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 65 329,40132 315.722 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70 322,90233 345.545 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70 321,47853 352.341 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 65 320,30695 358.002 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 60 320,27358 358.168 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70 319,85766 360.235 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 60 319,80007 360.484 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70 319,62580 361.341 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 7 319,56528 361.641 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70 318,76512 365.720 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 75 318,57795 366.689 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 5 318,57504 366.699 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70 318,12567 369.037 ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 6 317,09608 374.283 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 10 316,70609 376.310 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ankara) TYT 60 316,41113 377.941 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 60 316,08631 379.618 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 6 315,23542 384.198 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 8 314,23750 389.652 MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 65 313,98404 391.118 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 60 313,31644 394.770 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 60 312,79896 397.659 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70 312,55530 399.058 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 12 312,51137 399.316 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70 312,31857 400.389 UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 7 311,62039 404.341 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 12 311,61113 404.395 LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 10 311,37268 405.689 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 60 310,93637 408.129 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 65 309,99244 413.504 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 65 309,01974 419.202 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 12 308,85172 420.212 SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 6 308,28405 423.551 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 60 307,47894 428.404 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70 307,08332 430.759 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 65 307,04553 430.993 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 50 306,92894 431.715 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70 306,89358 431.904 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 60 305,28012 441.670 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 60 305,04189 443.093 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 75 304,58942 445.822 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 12 304,11227 448.812 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70 303,75728 451.089 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70 303,59768 452.147 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 8 303,46474 453.018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Ücretli) TYT 60 303,27169 454.301 TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 8 303,19947 454.772 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Ücretli) TYT 60 303,12177 455.259 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 11 302,89366 456.771 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 9 302,78789 457.450 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 11 302,17596 461.354 İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 3 302,12645 461.702 UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 40 301,60638 465.037 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 7 301,55020 465.398 KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 35 301,38262 466.555 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Ücretli) TYT 60 301,05086 468.655 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 7 300,17994 474.379 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70 300,15812 474.517 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 50 299,90292 476.272 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70 299,72684 477.483 İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 7 299,67840 477.835 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 11 299,66070 477.958 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Ücretli) TYT 60 299,14504 481.439 AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70 299,03490 482.171 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 30 298,85569 483.399 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70 298,00236 489.213 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 8 297,82845 490.331 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 12 297,73851 490.985 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 9 297,10391 495.256 İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 9 296,85614 497.025 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 75 296,70531 498.071 İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 9 296,66152 498.360 FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 6 296,24243 501.142 KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 12 296,17985 501.582 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Ücretli) TYT 60 296,11143 502.066 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 11 296,10252 502.128 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 9 295,89332 503.623 KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 8 295,16891 508.711 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 10 294,84911 511.057 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 6 294,83304 511.168 KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 50 294,77735 511.545 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 9 294,26764 515.141 İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 8 293,93086 517.544 KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 3 293,75259 518.826 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 7 293,28869 522.150 ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 7 292,86250 525.216 SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 65 292,60222 527.087 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Ücretli) TYT 60 292,58910 527.172 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 9 292,52206 527.677 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 8 292,31074 529.227 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 60 292,22586 529.861 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 40 291,64416 534.164 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 11 291,43341 535.714 DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 6 291,01259 538.867 BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 9 290,85832 540.041 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 9 290,79249 540.536 İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 11 290,44660 543.107 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 6 289,92729 547.140 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 8 289,68949 548.908 İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 9 289,59655 549.628 İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 5 289,24628 552.449 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 8 288,22486 560.197 İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 6 287,40784 566.497 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 35 286,65084 572.500 İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 8 286,27097 575.453 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 50 284,91508 586.266 İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 8 284,60380 588.799 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 9 283,88613 594.618 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 9 283,76305 595.653 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 10 283,73685 595.864 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 9 283,47866 597.980 İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 6 283,31255 599.378 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 7 283,22599 600.102 ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34 282,38538 606.997 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 6 281,72807 612.390 SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Ücretli) TYT 60 281,65645 613.001 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 4 281,45173 614.797 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Ücretli) TYT 55 279,50965 631.150 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 9 279,24750 633.458 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 20 278,21962 642.235 İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 40 273,36690 685.316 İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 17 271,08052 706.565 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 68 266,69142 748.800 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 38 266,45175 751.156 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 10 265,09583 764.699 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 59 262,17477 794.083 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 58 260,30398 813.848 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 68 259,59023 821.514 GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 4 259,23210 825.331 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 25 258,63364 831.689 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) (Ücretli) TYT 30 255,47725 865.869 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 25 255,27470 868.101 SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 20 252,89070 894.736 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 8 251,16286 914.467 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 47 249,64533 931.788 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 37 247,41140 957.619 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 51 246,23431 971.147 İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 33 243,04106 1.008.974 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 10 242,98487 1.009.672 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) (Ücretli) TYT 27 242,86404 1.011.057 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 51 242,21971 1.018.747 SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) (Ücretli) TYT 14 240,68688 1.036.930 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34 240,13984 1.043.474 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 51 240,11353 1.043.822 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 36 239,90048 1.046.396 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 68 238,19090 1.066.859 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 51 237,95209 1.069.813 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) (Ücretli) TYT 2 237,39776 1.076.485 LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 50 235,99377 1.093.576 TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) (Ücretli) TYT 45 234,49453 1.111.875 FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34 233,29332 1.126.648 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 34 232,58356 1.135.639 KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 42 232,15729 1.140.995 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 59 228,55734 1.186.776 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 28 227,87175 1.195.712 İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 50 225,70305 1.224.378 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) (Ücretli) TYT 2 225,31665 1.229.469 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34 224,49047 1.240.494 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 59 222,88820 1.261.826 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 55 222,46516 1.267.454 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 50 221,95805 1.274.296 DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 30 221,84564 1.275.853 KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 60 221,65133 1.278.534 İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 51 220,77286 1.290.206 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34 219,11792 1.312.552 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) (Ücretli) TYT 68 218,62863 1.319.037 KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 20 216,90640 1.341.970 KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) (Ücretli) TYT 8 216,58801 1.346.203 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 23 215,87885 1.355.969 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 42 214,94167 1.368.656 UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) (Ücretli) TYT 38 214,50936 1.374.620 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 47 213,54162 1.387.828 İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 37 212,94161 1.395.929 ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 43 212,18401 1.406.437 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 59 211,61742 1.414.262 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) (Ücretli) TYT 9 211,45319 1.416.527 İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 64 211,38199 1.417.537 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 49 210,66199 1.427.564 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 38 210,52115 1.429.492 BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 51 210,08908 1.435.500 DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) (Ücretli) TYT 2 208,39323 1.459.360 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 40 208,05982 1.464.136 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 48 206,12304 1.491.519 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) (Ücretli) TYT 1 204,65435 1.512.516 İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 51 204,06580 1.520.886 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 51 201,02065 1.564.966 İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 39 200,76376 1.568.579 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 58 200,18104 1.576.903 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) (Ücretli) TYT 10 200,01713 1.579.207 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Ücretli) (Ücretli) TYT 27 199,45358 1.587.141 İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) (Ücretli) TYT 1 198,99939 1.593.621 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) (Ücretli) TYT 1 198,47320 1.600.737 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%25 İndirimli) (Ücretli) TYT 24 197,30409 1.616.863 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 50 194,99782 1.647.033 İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 31 194,29706 1.655.452 İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 33 193,85029 1.660.833 İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 42 192,00927 1.681.121 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%25 İndirimli) (Ücretli) TYT 51 190,47843 1.695.782 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 51 190,14952 1.698.703 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 16 189,34938 1.705.112 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 65 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Ücretli) (Ücretli) TYT 2 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) (Ücretli) TYT 3 İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 38 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 36 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 47 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) (Ücretli) TYT 15 İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Ücretli) (Ücretli) TYT 5 İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) (Ücretli) TYT 7 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 10 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 8 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) (Ücretli) TYT 4 GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 18 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 10 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 22 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (KKTC Uyruklu) TYT 1 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Ücretli) (Ücretli) TYT 1 İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) (Ücretli) TYT 1 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Ücretli) (Ücretli) TYT 1

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