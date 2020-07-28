Tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik bölümü nedir? Tıbbi dökümantasyon mezunları ne iş yapar?

Mezunlarının başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere devlet ve özel kurumlarda görev aldığı tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik bölümü, YKS kapsamında düzenlenen TYT sınavının puan ve sıralamasına göre öğrenci kabul ediyor. İşte, Tıbbi dökümantasyon mezunlarının iş imkanları hakkında merak edilenler...

Sağlık hizmetlerinin multidisipliner yapısı içerisinde bilgi-belge hizmetlerinden sorumlu olarak önemli bir role sahip olan tıbbi sekreterlerin eğitim aldığı bu program; tıp ve sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında bilimsel araştırmalardan elde edilen bulguların derlenmesi, düzene konması ve araştırıcıların hizmetine sunulması konularında ihtiyaç duyulan sağlık elemanını yetiştirmektedir.

MEZUNLARIN İŞ ALANLARI

Programı bitirenlere Ön Lisans diploması ve YÖK Yürütme Kurulunun 27.07.1992 tarih ve 92.26.698 sayılı kararı gereğince Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) unvanı verilir.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik mezunları; üniversite, devlet ve özel hastanelerde, sağlık ocakları ve özel kliniklerde “Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Teknikeri” olarak görev yapabilir.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümünden mezun olanlar hastane ve benzer kuruluşlarda idari memur olarak göreve başlarlar. Mesleki başarı ve deneyimlerine göre de büro şefliğine (İdari ve Teknik İşler, Kütüphane ve Dokümantasyon işleri vb.) yükselebilirler.

Programdan mezun olanlar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans Programı mezunu olup, sağlık sektörünün her alanında çalışabilme olanağına sahiptirler. Önemi ve etkinliği giderek artan bir meslek olması nedeni ile iş bulma olanağı oldukça geniştir. Özel ve kamu sağlık kuruluşlarının çeşitli birimlerinin yanı sıra; yataksız tedavi kuruluşları, özel sağlık poliklinikleri, il sağlık müdürlükleri, tıbbi araştırma e- yayın şirketleri, tıbbi malzeme firmaları, dispanserler, görüntüleme merkezleri ve doktor muayenehaneleri de istihdam alanları içerisindedir.