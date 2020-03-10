MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTHY’nin İsrail uçuşlarına koronavirüs düzenlemesi
GeriGündem THY’nin İsrail uçuşlarına koronavirüs düzenlemesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 10.03.2020 - 20:34,Son Güncelleme:/

THY’nin İsrail uçuşlarına koronavirüs düzenlemesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
THY’nin İsrail uçuşlarına koronavirüs düzenlemesi
Abone Olgoogle-news

Koronavirüs nedeniyle daha önce Çin, Irak, İran, İtalya Güney Kore ve Nahçivan seferlerini iptal eden Türk Hava Yolları (THY) İsrail seferlerini de azaltma kararı aldı.

ÇİN’İN Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs nedeniyle THY önlemlerini arttırmaya devam ediyor. Son olarak THY, İsrail’e yaptığı seferleri azaltma kararı aldı. Bu bağlamda günlük 10 frekans olarak icra edilen İsrail seferleri 11-12 Mart tarihlerinde 4’e, 13 Mart-31 Mart tarihlerinde ise sefer sayısının 2’ye indireceğini açıkladı. 

İSRAİL’DEN 14 GÜNLÜK EV İZALASYONU KARARI

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail’de koronavirüs vakalarında görülen artış nedeniyle, İsrail hükümeti 09 Mart 2020 itibari ile ülkeye dönecek tüm İsrail vatandaşlarının, geldikleri ülkeye bakılmaksızın 14 günlük ev izolasyonuna alınmasına karar vermiştir. Karar uyarınca, İsrail’e gidecek olan yabancı uyruklu turistlerin ve İsrail vatandaşlarının da izolasyona girmeleri gerekecektir. Yabancı uyruklu yolcular için bu talimat yaklaşık üç gün (09 Mart 2010 akşam saatlerinden itibaren 72 saat) içinde yürürlüğe girecektir. İsrail hükümetinin aldığı karar sonrası, Türk Hava Yolları günlük 10 frekans icra ettiği İsrail uçuşlarını 11-12 Mart tarihlerinde günlük 4 frekans ve 13-31 Mart tarihleri arasında günlük 2 frekans icra etmeye devam edecektir" denildi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (10.03.2020) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar...
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle