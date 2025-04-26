THY'nin en genç pilotu: 17 yaşında lisans aldı, 22 yaşında pilot oldu

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Kutay Karaman, 14 yaşından itibaren babasının desteğiyle model uçak kullanmayı öğrenmeye başladı. 17 yaşına gelen Karaman, pilotluk eğitimi almaya başadı, lise son sınıf öğrencisiyken gerekli eğitimleri ve uçuşları tamamlayarak Hususi Pilot Lisansı (PPL) aldı. Pilotluk mesleğine genç yaşta adım atan Karaman, bir havayolu pilotu olmak hayali ile yola çıktığı bu yolda emin adımlarla ilerliyor.

AİLECE PİLOTLAR

Uçuş eğitmeni Kenan ve Nagehan Karaman çiftlerinin en küçük çocuğu olan Kutay Karaman, 23 Şubat 2003 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Anne ve babasının pilot eğitmeni olması ve ağabeyinin de bu mesleği seçmesi, Kutay'ın havacılık aşığı bir çocuk olarak büyümesine neden oldu. Babasından ilham alarak pilotluğa ilgi duyduğunu ifade eden Karaman, “Babam aslında bu mesleğe hepimizi teşvik etti. Bizim model uçak atölyemiz vardı orada hepimizi toplar, hafta sonları model uçaklar yapardık. Aslında pilotluk mesleğine teşvik orada başladı. Ailem bu konuda hep bizi destekledi, bu serüvende her zaman yanımda oldular" dedi.

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ANNEM HEPİMİZİ GEÇTİ

Annesi Nagehan Karaman'ın ev hanımıyken babası Kenan Karaman'la yaptığı geziyle hayatının değiştiğini söyleyen Kutay Karaman, “Babam uçuş öğretmeniyken, annemi bir saatliğine bir uçuş gezisine çıkartıyor. O uçuştan çok etkilendi ve pilot olmaya karar verdi. Annemin havacılık sektöründe daha önce hiçbir ilgisi olmamasına rağmen şu an hepimizden daha başarılı bir uçuş hayatı var. Şu an hepimizden daha iyi uçuş notları ve sınav sonuçları var" dedi.

17 YAŞIMDA YALNIZ UÇUŞLAR GERÇEKLEŞTİRDİM

Resmi olarak sürücü belgesi bile alamayacağı bir yaşta henüz 17 yaşında pilot lisansı aldığını söyleyen Kutay Karaman, “16 yaşında eğitimlere başladım. 17 yaşında yalnız başıma şehirlerarası Bursa'ya Edremit'e Çanakkale ve İzmir'e uçuşlar gerçekleştirdim. Hatta Yunanistan'ın farklı şehirlerine uçaklar götürdüm ve getirdim. 18 yaşın altında ehliyetsiz araba kullanamıyorken, 17 yaşında küçük uçaklarla yurt içi ve yurt dışında farklı şehirlere uçmak benim için çok gurur verici. Bu genel havacılık kurallarına göre olağan bir şeyken, Türkiye'ye ilk bunu başardığım için gerçekten çok mutluyum. Aynı zamanda milli bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları çatısı altında bu kariyerime devam etmek ayrı bir gurur verici" şeklinde konuştu.

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ŞİMDİKİ HEDEFİ THY'NİN EN GENÇ KAPTAN PİLOTU OLMAK

Hususi Pilot Lisans (PPL) lisansı aldıktan sonra 'Havayolu pilotu olmak istiyorum' diyen ve bu hayalini Türk Hava Yolları (THY) ile gerçekleştiren Kutay Karaman işe giriş sürecini anlattı. Genç pilot konuşmasını şöyle sürdürdü: "Şirketimiz uzun bir aradan sonra lise mezunu pilot alımı için ilan açmıştı. Ben de bunu değerlendirmek istedim. Lise mezunu olarak yurt dışında üniversite eğitimime daha devam ederken, Türk Hava Yolları'na başvurdum ve buradaki tüm aşamaları başarılı bir şekilde tamamlayarak 19 yaşında THY'ye başvurdum, 20 yaşında THY girdim. Şu an Airbus A320 filosunda ikinci pilot olarak çalışmaktayım. Benim aslında en büyük hedeflerimden biri havayolu pilotu olabilmekti. Şu an ki hedefim ise THY'nin en genç kaptan pilotu olabilmek."