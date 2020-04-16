THY’nin 3’üncü kaybı

Bir süre önce koronavirüse yakalanan ve yoğun bakım tedavisi gören THY kaptan pilotu Serdar Gündoğdu için plazma tedavisinde kullanılmak üzere kan verebilecek, hastalığı geçirmiş ve iyileşmiş kişiler arandığı duyurulmuştu. Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Kaptan Pilot Gündoğdu, dün sağlık durumu ağırlaştıktan sonra hayatını kaybetti. Kaptan pilot Gündoğdu, Mustafa Özden Türkon ve Mehmet Ali Kılıç’tan sonra Türk Hava Yolları'nın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden üçüncü pilotu oldu.