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Haber Giriş: 17.05.2020 - 19:36,Son Güncelleme:

THY'nin 19 Mayıs hatıra biletine yoğun ilgi

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THY'nin 19 Mayıs hatıra biletine yoğun ilgi
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Türk Hava Yolları ’nın (THY), 19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı’na özel Samsun’a yapacağı tarihi uçuşa 2,5 milyon hatıra biletin verildiği açıklandı.

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Tarihi Yolculuk’ta 2.5 milyon yolcuyu aştık! Bu uçakta tüm Türkiye’ye yer var. Siz de tarihiyolculuk.com’ dan hatıra biletinizi alın, 19 Mayıs’ı hep birlikte kutlayalım" paylaşımında bulundu.

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