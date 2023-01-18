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THY’den taşeron çalışanlarına kadro müjdesi

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#THY#KADRO#Taşeron
THY’den taşeron çalışanlarına kadro müjdesi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2023 20:30

Türk Hava Yolları(THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, taşeron şirketlerde THY adına çalışan personelin kadroya alınacağını duyurdu.

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Ahmet Bolat, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Taşeron şirketlerde sadece bizim için çalışan tüm arkadaşlarımız, mart-nisan ayına kadar THY’li olacak. Yüzde 100 THY’nin iştiraki olan TK-Hizmet-Servis A.Ş.’yi kurarak hepsini ailemizin gerçek üyesi yapacağız" ifadelerini kullandı.

"NİSAN VE TEMMUZ AYINDA BİRER MAAŞ ÖDÜLLENDİRECEĞİZ"

Bu yıl personele verilecek başarı ödüllerini de arttırdıklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"2023 yılı başarı ödülümüzün oranını kârımızın yüzde 15’ine yükselttik. Nisan ve temmuz ayında birer maaş olarak ödüllendireceğiz. Yani nisan ayında 3 maaş ve temmuz ayında aynı şekilde 3 maaş vereceğiz. Yaptığımız kârın yüzde 15’inden bu 2 maaşın toplamını düşeceğiz. Ne kalıyorsa onları da 2023 aralık maaşıyla birlikte ödeyeceğiz. Geçen sene olduğu gibi bu ödüller aynı şekilde tüm iştiraklerimizdeki arkadaşlarımıza da uygulanacak."

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#THY#KADRO#Taşeron

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